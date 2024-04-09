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    9 апреля 2024, 18:05 • В мире

    За спиной у Зеленского орудует всесильный «зеленый кардинал»

    За спиной у Зеленского орудует всесильный «зеленый кардинал»
    @ Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Василий Стоякин

    Украинские политологи утверждают, что лидер киевского режима не принимает ни одно решение полностью самостоятельно. Он обязательно советуется с еще одним чиновником – главой своей администрации, офиса президента Украины Андреем Ермаком. Что это за человек, откуда он возник и какова его реальная власть и над Украиной, и над Зеленским?

    В последнее время украинские эксперты все больше внимания уделяют главе офиса президента (ОП) Украины Андрею Борисовичу Ермаку. Он и раньше играл исключительно большую роль в окружении Зеленского, а после отставки секретаря Совета национальной безопасности и обороны Данилова и первого помощника президента Шефира это влияние стало абсолютным. Кто же такой этот человек, который, как было сказано в документе другой исторической эпохи, «сосредоточил в своих руках необъятную власть»?

    Как Ермак дошел до Зеленского

    Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Происходит он из интеллигентной семьи, его отец работал на ракетном заводе им. Артема и даже начальником отдела кадров торгового представительства СССР в Афганистане.

    Ермак – коллега Зеленского, тоже юрист, но образование у него не в пример более престижное – он окончил Институт международных отношений Киевского университета. Кроме диплома сразу получил «корочку» переводчика с английского (он действительно говорит лучше Зеленского) и право заниматься адвокатской деятельностью.

    Ермака часто попрекают тем, что начинал он с юридического обслуживания ларьков на рынке, но тут-то как раз ничего удивительно нет – на дворе стояли 90-е, с чего-то же начинать надо? С чего-то такого начинали многие люди, сделавшие карьеру в бизнесе и политике. Тем более, что потом он пошел в рост, нашел свою нишу – авторские права. Работал с медиаменеджером Евгением Рыбчинским (сыном знаменитого советского поэта-песенника Юрия Рыбчинского).

    В середине 2000-х он познакомился с Владимиром Зеленским, который только начал появляться на телевидении.

    В 2011-м начал сотрудничать с компанией «Студия Квартал-95» в качестве продюсера. В 2017 году Ермак стал продюсером фильмов «Правило боя» и «Межа» (не связанных с «Кварталом»). Тогда же стал членом украинской и европейской киноакадемий. Позже при его продюсерстве и сопродюсерстве вышло еще три фильма. Информация о роли Ермака в «Квартале» противоречивая – точно можно сказать, что сотрудничество началось с юридических вопросов, интересы же Ермака-продюсера выходили далеко за рамки проектов «Квартала».

    В 2018 году Ермак стал членом избирательного штаба Зеленского. 21 мая 2019 года Зеленский назначил Ермака своим помощником. В этой должности он курировал вопросы внешней политики и международные отношения, в том числе – переговоры с Россией и республиками Донбасса. Отвечал за организацию встреч в «нормандском формате» с украинской стороны.

    11 февраля 2020 года назначен главой офиса президента. Считается, что отставка его предшественника Андрея Богдана была результатом конфликта с Ермаком.

    Противоречия в политике Ермака

    Отношения Ермака с Зеленским довольно своеобразные – до 2022 года они расставались крайне редко. В 2020 году даже синхронно заболели коронавирусом и вместе лечились в номенклатурной больнице в курортном районе Феофания. Это вызывало шуточки в медиасообществе, но в слухи они почему-то не переросли, хотя информации относительно семейного положения Ермака в открытых источниках нет. Только после начала вооруженного конфликта он начал ездить за рубеж самостоятельно – и, надо думать, на настоящий момент обзавелся внушительным количеством лоббистов в странах–союзниках Украины.

    При этом Ермак публичным политиком не является. Он крайне редко дает интервью. Посты главы ОП в социальных сетях представляют собой наборы смайлов. Комментировать эти ребусы он отказывается. Впрочем, большую часть того, что нужно сообщить общественности, он выражает через своего спикера – экс-белорусского журналиста и политтехнолога Михаила Подоляка.

    Первой ситуацией, в которой Ермак был засвечен публично, стала попытка смещения мэра Киева Виталия Кличко летом 2019 года (Ермак был противником отстранения киевского мэра). Ермак тогда встречался с адвокатом Трампа Джулиани – и они о чем-то договорились. Во всяком случае, Кличко до сих пор занимает свое место, а отношения Украины и США улучшились, венцом чего стало введение Трампом самых сильных до начала СВО санкций против России.

    Политический имидж Ермака противоречивый. С одной стороны, его подозревали в связях с Россией: отец якобы сотрудник ГРУ (это почти наверняка неправда), мать – уроженка Ленинграда (сейчас это основание для подозрений), его бывший бизнес-партнер Рахамим Эмануилов называется лицом, связанным с верхушкой российской власти (Ермак отрицает, что партнерство носило финансовый характер).

    С другой стороны, существует точка зрения, что именно Ермак был инициатором поворота политики Зеленского в сторону Галичины.

    Это могло быть связано с его тесными отношениями с западными (британскими прежде всего; американцы Ермаку не доверяют) спецслужбами, а также с тем, что его брат Денис в 2014 году участвовал в АТО в составе нацистского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Впрочем, оба обстоятельства не такие уж противоречивые – подозрения в симпатиях к России часто толкают украинских деятелей к демонстрации националистической позиции.

    По итогам 2023 года Ермак занял четвертое место в рейтинге самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico (в категории «деятели»), уступив только Мелони, Макрону и фон дер Ляйен. В издании его обозвали «зеленым кардиналом» Украины.

    Как и на что влияет Ермак

    Таким образом, Ермак – сильнейший и ближайший соратник Зеленского. Влияние его поистине необъятно. Во-первых, Ермак управляет офисом президента, а сейчас еще и имеет влияние на аппарат СНБОУ, в которых готовятся все сколько-нибудь важные документы, связанные с деятельностью президента. 

    Любой указ или распоряжение Зеленского проходит через Ермака, и он имеет достаточное влияние, чтобы отговорить президента от его подписания или, напротив, подсказать какое-то решение.

    Во-вторых, Ермак через Давида Арахамию контролирует работу фракции «Слуги народа» в Верховной раде и координирует переговоры с оппозиционными фракциями. То есть законодательная власть тоже под его контролем.

    В-третьих, Ермак руководит кадровой политикой, в том числе в сферах, которые напрямую ОП и не управляются. Например, правительство не может предложить президенту кандидатуру главы местной администрации, которая не была бы предварительно согласована с ОП. Имеет он влияние и на назначение /смещение судей. Влияние Ермака на военную сферу оценить трудно, хотя с уверенностью можно сказать – конфликт, закончившийся отставкой главкома Залужного, был спровоцирован руководством ОП.

    По весомости с ним мог сравниться только первый помощник Зеленского Сергей Шефир, но он ушел. Сейчас Зеленский остался без альтернативных источников информации – и опереться он может только на Ермака.

    Еще в прошлом году предполагалось, что в случае гибели Зеленского Ермак может возглавить некий орган коллективного управления, который заменит президента (по Конституции и. о. должен быть спикер Стефанчук, но он не пользуется авторитетом). Некоторые западные СМИ даже полагают, что Ермак может стать преемником Зеленского. Украинские же политологи, учитывая низкий рейтинг Ермака, полагают, что глава ОП попытается стать премьер-министром, сохранив контроль над офисом президента. При этом центр политической жизни страны переместится в правительство. Правда, как представляется, такое изменение возможно только в мирное время – в военное же основное внимание все равно уделяется военной сфере, которая подчиняется президенту.

    Уровень доверия к Ермаку среди населения страны невысок. Например, по данным прошлогоднего июньского исследования Центра им. Разумкова, Ермак по уровню доверия (38%) занимал восьмое место среди политических деятелей Украины. Электоральный рейтинг Ермака не замерялся. Напомним, что данным украинских социологов доверять не стоит. По крайней мере, сейчас – пока идут боевые действия.

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