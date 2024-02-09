Путин: Зеленский обманул своих избирателей

Tекст: Ольга Никитина

Карлсон в ходе интервью поинтересовался у Путина, есть ли у Зеленского «свобода, чтобы вести переговоры по урегулированию этого конфликта».

«Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это. У него же отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны, я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: «Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик». Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно», – сказал российский лидер, слова которого приводятся в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

При этом Путин считает, что свобода выбора у Зеленского была. «Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил – он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом», – отметил президент.

Придя к власти, продолжил Путин, Зеленский понял две вещи. «Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные – от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией – это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей», – заключил глава государства.

Также Путин заявил, что Зеленский обладает свободой от Запада в вопросе, касающемся ведения переговоров об урегулировании конфликта.

Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.