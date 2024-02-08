Путин: Зеленский может вести переговоры об урегулировании конфликта

Путин: Зеленский способен вести переговоры об урегулировании конфликта без участия Запада

Tекст: Денис Тельманов

«Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил, он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом», – напомнил Путин, передает ТАСС.

По словам российского президента, после победы на выборах Зеленский решил «не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные, от них можно ожидать чего угодно», а также понял, что Запад во главе с США всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией, поскольку им это выгодно и безопасно.

«Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей», – отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия считает нынешнюю власть на Украине ущербной, поскольку ее источником является государственный переворот.

«Мы в России считаем, что все, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной. Но он считает себя президентом, и в этом качестве его признают и Соединенные Штаты, и вся Европа, и практически весь остальной мир», – сказал Путин.

Он напомнил, что Зеленский выпустил декрет о запрете вести переговоры с Россией.