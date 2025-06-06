Трамп объяснил, как довел Маска до его нынешнего состояния

Трамп: Маск не выдержал отмены лицензии на электромобили и сошел с ума

Tекст: Ирма Каплан

«Илон был на грани, я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые никому не были нужны (он несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать), и он просто сошел с ума!» – написал Трамп.

Кроме того, американский президент нашел способ пополнить и удержать в бюджете страны немалые суммы, прекратив государственное финансирование и субсидии компаниям Маска.

На это предприниматель заявил, что выводит из эксплуатации Dragon SpaceX.

Напомним, что несколько дней назад портал Axios сообщал, что американский миллиардер Илон Маск и президент Дональд Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска.

После этого Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла») и не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после таких реплик выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском. Он также предложил прекратить субсидии и контракты госкомпаниям бизнесмена, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

Тогда Маск заявил, что дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют потому, что в нем фигурирует Дональд Трамп.

Кроме того, SpaceX, по уверению Маска, приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon после заявлений Трампа об отмене субсидий в качестве шага по экономии средств в бюджете.

При этом Трамп в своей соцсети Truth Social объяснил, что происходит с Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой Трамп отобрал у него лицензию на электромобили.