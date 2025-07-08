Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.3 комментария
Трамп одобрил отправку оборонительного оружия на Украину
Трамп заявил об одобрении поставок оборонительного оружия на Украину
Президент США Дональд Трамп объявил о согласии на поставки вооружения Киеву, акцентируя внимание на его оборонительном характере, на заседании кабинета министов в Белом доме.
Трамп сообщил о решении одобрить отправку оборонительного вооружения на Украину, передает РИА «Новости». На заседании кабинета в Белом доме американский лидер заявил: «Мы отправляем оборонительное оружие на Украину, и я это одобрил».
Ранее, по данным Politico, поставки американских боеприпасов и вооружений на Украину были приостановлены из-за нехватки запасов в США. Тем не менее 7 июля Трамп пообещал увеличить поставки, подчеркнув, что речь идет об оружии оборонительного характера.
Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по поручению президента военное ведомство направит Украине дополнительное оборонительное вооружение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что ситуация на Украине оказалась для него сложнее, чем он предполагал.
Президент США сказал, что готов увеличивать поставки оружия Киеву ради его самозащиты. Вашингтон столкнулся с нехваткой ракет для комплексов Patriot из-за военной поддержки Украины и операций на Ближнем Востоке.