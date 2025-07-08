США сократили запасы ракет Patriot до критического уровня

Tекст: Ольга Иванова

Запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в США сократились до 25% от необходимого для реализации военных планов Пентагона уровня, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian. Причинами резкого уменьшения стали поставки военной помощи на Украину, а также эскалация конфликта на Ближнем Востоке, когда США активно защищали Израиль и свои базы в Катаре от иранских атак.

The Guardian уточняет, что администрация Дональда Трампа недавно приостановила поставки оружия Киеву, основываясь на данных «глобального счетчика боеприпасов» Пентагона. Этот инструмент позволяет отслеживать уровень запасов для успешного ведения американских военных операций.

Собеседники издания отмечают, что текущий уровень запасов находится ниже минимальной отметки, зафиксированной с начала масштабных поставок вооружений на Украину в 2022 году. В Пентагоне сомневаются, что смогут быстро восполнить израсходованные боеприпасы.

Напомним, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Позже Трамп заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.