Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
В Москве прекратила работу монорельсовая железная дорога
В субботу единственная в Москве монорельсовая линия прекратила свою работу. Она просуществовала около 20 лет. Теперь на ее месте к 2027 году планируется создать необычный парк площадью 40 тыс. кв. метров (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Проектирование монорельса началось в 1998 году с подачи мэра Москвы Юрия Лужкова, а строительство стартовало в 2001 году (фото: Зотин Игорь/ТАСС)
Строительство московской монорельсовой дороги протяженностью 5,2 километра шло по графику. Она соединила станцию метро «Тимирязевская» с Северным входом ВДНХ (фото: Балашова Татьяна/ТАСС)
В 2003 году проводились скоростные испытания московской монорельсовой транспортной системы (фото: Машков Юрий/ТАСС)
Москвичи ждали скорейшего завершения строительства монорельса (фото: Валерий Шустов/РИА Новости)
Стоимость проекта превысила шесть млрд рублей (фото: Кавашкин Борис/ТАСС)
Составы были сделаны швейцарской компанией Intamin (фото: Белоусов Виталий/ТАСС)
Уже в 2012 году стало понятно, что проект оказался неудачным: ежедневно монорельсом пользовались не более 10 тыс. пассажиров, а его ежегодное содержание обходилось в один млрд рублей (фото: Сысоев Григорий/ТАСС)
Монорельс не стал полноценной частью транспортной системы Москвы (фото: Юрий Машков/ТАСС)
В последнее время пассажиропоток монорельса составлял менее двух тысяч человек в сутки, а интервал движения поездов – 30 минут (фото: Николай Галкин/ТАСС)
Себестоимость одной поездки на монорельсовой дороге составляла 1,5 тыс. рублей, что в двадцать раз дороже метро (фото: Николай Галкин/ТАСС)
Монорельс получит вторую жизнь в виде нового паркового пространства. На территории площадью 40 тысяч квадратных метров планируется обустроить беговую дорожку, аллеи, кафе и площадки для отдыха (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
Большинство москвичей – 71% – поддерживают идею превратить монорельс в надземный парк, таковы данные опроса на портале «Активный гражданин» (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
Перед закрытием московского монорельса многие горожане воспользовались возможностью проехаться над улицами Москвы в последний раз (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Люди не только прощались с монорельсовой дорогой, но и пытались запечатлеть этот момент на память (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)
В будущем в Москве вместо монорельса появится линейный парк с висячими садами по аналогии с парком Хай-Лайн в Нью-Йорке (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)