  • Новость часаТрамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
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    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Баку решил поиграть в «тяни-толкай» в Закавказье

    Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему общая история не помогает дружить с соседями

    Нам никто не обязан, и мы никому не обязаны. Нам предстоит заново и на чисто прагматической основе доказывать бывшим братским народам выгоду и неизбежность хороших отношений с Россией.

    28 комментариев
    8 июля 2025, 20:21 • Новости дня

    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы

    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении рассмотреть новые санкции против России, добавив, что детали предстоящих мер пока останутся в секрете.

    Трамп выразил недовольство действиями президента России Владимира Путина и допустил возможность введения новых санкций против России, передает Ura.ru. Такое заявление он сделал на заседании кабинета министров в Белом доме, подчеркнув, что пока не готов раскрыть детали будущей политики Вашингтона в отношении Москвы.

    Трамп заявил: «Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», отвечая на вопрос журналистов о возможных новых санкциях. По его словам, вариант согласия на продвижение через Конгресс законопроекта о санкциях против России рассматривается «очень решительно».

    Глава Белого дома также отметил, что остается «очень недоволен» позицией Владимира Путина по конфликту на Украине. Однако Трамп отказался уточнять, какие дальнейшие шаги планируют власти США в отношении Москвы. Трансляцию заседания вел телеканал FoxNews.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос санкций.

    8 июля 2025, 10:52 • Новости дня
    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине

    Медведев в ответ на решение Трампа поставить оружие Украине призвал добиваться целей СВО

    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о возможном наращивании военной поддержки Украины.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу.

    В частности, Медведев процитировал Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – заявил зампред Совбеза.

    Ранее Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

    Напомним, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

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    7 июля 2025, 21:51 • Новости дня
    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР. Кроме того, в письме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву американский лидер сообщил о введении с 1 августа пошлины в 25% на любые казахстанские товары, экспортируемые в Соединенные Штаты.

    Документ был опубликован на странице Трампа в Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что данная мера будет применяться отдельно от уже существующих секторальных пошлин. Аналогичные письма были отправлены и премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму, в которых говорится о введении такой же 25%-ной пошлины на малайзийские товары с 1 августа 2025 года.

    Кроме того, США введут пошлину в 40 % на всю продукцию из Лаоса и Мьянмы, также начиная с 1 августа 2025 года. В письмах лидерам этих стран Трамп отметил, что если они повысят свои пошлины на американские товары, США пропорционально увеличат свои пошлины выше 40%.

    Также стало известно о введении с 1 августа 2025 года импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, поддерживающих политику объединения БРИКС. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что протекционистская политика Вашингтона в отношении членов БРИКС и их партнеров является бесперспективной.

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    8 июля 2025, 18:20 • Видео
    Президент США выбрал войну

    Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

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    8 июля 2025, 01:40 • Новости дня
    Лула да Силва объяснил Трампу, кто хозяин в Бразилии
    Лула да Силва объяснил Трампу, кто хозяин в Бразилии
    @ Скриншот с видео/портал Uol

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сивла на пресс-конференции на полях саммита БРИКС заявил, что страна не приемлет «вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было» и американцам следовало бы «иметь мнение о своей жизни, а не о нашей».

    Журналист на пресс-конференции на полях саммита БРИКС спросил бразильского президента, как он оценивает высказывания американского президента Дональда Трампа о том, что «Бразилия ведет себя ужасно» по отношению к бывшему президенту страны Жаиру Болсонару. Американский президент назвал происходящее «охотой на ведьм» и «разборкой с политическим оппонентом».

    «Я не собираюсь комментировать эту историю с Трампом и Болсонару. У меня есть более важные вещи, которые я хочу прокомментировать. В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – приводит слова да Силвы портал Uol.

    В соцсети Х бразильский лидер добавил, что защита демократии в Бразилии – это  дело бразильцев.

    «Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал он.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии на мероприятии, посвященном бразильскому энергетическому сектору, в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики раскритиковал экономическую и внешнюю политику североамериканского коллеги и дал ему совет.

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    8 июля 2025, 05:13 • Новости дня
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава пресс-службы Пентагона Шон Парнелл выпустил заявление ведомства о военной помощи Украине после слов президента США Дональда Трампа о необходимости помочь Киеву защищаться от «очень сильных ударов».

    «По указанию президента Трампа Министерство обороны направит Украине дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», – сказано в заявлении Пентагона.

    Парнелл уточнил, что система предоставления фотографий для оценки военных поставок по всему миру остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны America First.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил 7 июля, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

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    8 июля 2025, 03:43 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

    Трамп сказал, что «мы должны отправить больше оружия, потому что они (Украина) должны быть в состоянии защитить себя», – заявил Трамп в ходе трансляции, которую вело Associated Press (AP).

    Он добавил, что Россия наносит Украине «очень, очень сильный удар», поэтому США дадут Киеву оборонительное оружие.

    Это заявление было сделано через несколько дней после того, как администрация Трампа распорядилась приостановить поставки критически важного оружия на Украину.

    По словам Трампа, не имеет значения, что люди, погибающие в результате украинского конфликта, не являются американцами. Между Россией и Украиной творится «ужасная вещь», сказал глава Белого дома.

    Он несколько раз повторил фразу о своем недовольстве президентом России Владимиром Путиным, указав на то, что тысячи россиян и украинцев гибнут каждую неделю.

    «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    Комментарии (29)
    8 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» (Patriot), пишет портал Axios.

    По информации Axios, такое предложение он озвучил на фоне обсуждений с мировыми лидерами и приостановки американских поставок некоторых видов вооружений для Украины.

    На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил: «Нам придется отправить больше оружия на Украину. Оборонительное оружие, им нужно защищаться», – цитирует издание его слова. Позднее Пентагон подтвердил отправку дополнительного оборонительного вооружения на Украину по распоряжению Трампа.

    Однако, как отмечает издание, администрация Трампа не спешит расставаться с большим количеством американских ракет «Пэтриот», рассчитывая, что европейские страны увеличат свою долю военной помощи. Сам Трамп в беседе с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять ракет «Пэтриот» и содействовать в поиске других вариантов поставок.

    Отмечается, что за день до этого канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Трампу с просьбой разрешить передачу приостановленной партии «Пэтриот», а также выразил готовность закупить дополнительные батареи в США и отправить их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии самостоятельно продать одну из своих батарей «Пэтриот» Украине.

    Напомним, Министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Позже Трамп заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

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    8 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    В Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена

    Сенаторы: Трамп может быстро завершить конфликт на Украине, прекратив вооружать Киев

    В Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена
    @ Jens Buttner/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, говоря об ударах ВС России по целям на территории Украины, не упоминает, что в результате украинских атак погибают российские мирные жители. В некотором смысле нынешний президент США начинает походить на своего предшественника, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Андрей Климов. Ранее стало известно, что Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружение.

    «Если бы Дональд Трамп на самом деле хотел завершить конфликт на Украине, он мог бы сделать это очень быстро, прекратив оказание любой помощи Киеву. Вместо этого он предпринимает другие шаги», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Кроме того, президент США однобоко смотрит на ситуацию, когда говорит об ударах ВС России по целям на украинской территории. «Он не знает, сколько мирных граждан, в том числе детей и пожилых людей, погибает, когда ВСУ атакуют российские города?» – возмутился парламентарий.

    В некотором смысле можно провести параллели между нынешний американским лидером и его предшественником. «Все руководители стран Запада в принципе друг на друга похожи по своим взглядам. Трамп же еще и эксцентричен. Он хватается за массу дел. В его политике не прослеживается последовательности», – рассуждает собеседник. «Впрочем, что бы ни говорил глава Белого дома, наши задачи в рамках спецоперации определены. Мы продолжим делать свое дело».

    Схожей точки зрения придерживается его коллега, сенатор Андрей Климов. Он указал, что несмотря на рациональные причины, Трамп «не бросает доставшуюся в наследство от Байдена киевскую игрушку». «Американский лидер постоянно повторяют тезис, что «это не его война», но это все же конфликт Штатов. Руководство страны так и не отказалось от планов вести боевые действия на территории Украины руками украинцев», – добавил собеседник.

    Глава Белого дома маневрирует в вопросе передачи оружия Киеву. «Заявление о возобновление поставок в некотором смысле логично. Здесь речь идет о серьезных деньгах, а Трамп – известный бизнесмен», – заключил Климов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине больше оружия. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

    Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство урегулированием. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия Киеву по указу президента США.

    По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники газеты. За этим последуют встречи в Киеве на текущей и следующей неделях.

    Как сообщает Axios, Трамп пообещал Киеву «немедленно отправить десять противоракет Patriot – меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки – и помочь найти другие способы поставок». Источники портала говорят, что накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил президенту США, что Германия готова купить у Штатов батареи Patriot и отправить их на Украину. Со своей стороны, Трамп предложил Германии продать украинской стороне одну из своих батарей Patriot, при этом расходы на покупку разделят США и европейские союзники.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу. Он таже процитировал несколько высказываний Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News 1 июля. Спустя несколько дней после этого Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США пообещал, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», пишет The Wall Street Journal.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. По ее словам, Пентагон стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии. В Госдепе говорили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлена передача только части вооружений.

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    8 июля 2025, 09:27 • Новости дня
    Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
    Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме лично передал Дональду Трампу копию письма с рекомендацией выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает РИА «Новости». По данным канцелярии премьера, встреча состоялась 7 июля в Белом доме. Нетаньяху вручил Трампу копию письма, адресованного Нобелевскому комитету, в котором формально поддержал его кандидатуру.

    В официальном сообщении уточняется: «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Сегодня (7 июля по времени США) на встрече в Белом доме премьер-министр передал президенту Трампу копию своего письма в Нобелевский комитет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пакистана рекомендовали выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава комитета Верховной рады Украины Александр Мережко выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на Нобелевскую премию, если он станет миротворцем.

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    8 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Йельский университет объявлен в России нежелательной организацией

    Генпрокуратура объявила Йельский университет нежелательной организацией в РФ

    Йельский университет объявлен в России нежелательной организацией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские правоохранительные органы признали нежелательной организацией американский Йельский университет из-за деятельности, направленной на подрыв экономики и территориальной целостности РФ.

    Деятельность иностранной организации Yale University (США) является нежелательной на территории России, передает Генеральная прокуратура. В заявлении говорится, что работа университета направлена на нарушение территориальной целостности, международную блокаду и подрыв экономических основ России, а также дестабилизацию внутренней ситуации.

    На факультете международных отношений Йеля реализуется стипендиальная программа, которая, по данным прокуратуры, на практике является подготовкой оппозиционных лидеров, в том числе из России.

    В числе российских выпускников программы названы руководители и активисты признанной экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» (НКО, признанная иноагентом, экстремистская организация, запрещенная в России), которые, как сообщается, использовали приобретенные знания для эскалации протестов в России. В интернете распространяются призывы к усилению санкций против России и конфискации российских активов за рубежом, а также к их использованию для финансирования ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Генпрокуратура признала нежелательными две бельгийские организации, японскую ассоциацию и запретила деятельность Comunita dei Russi Liberi in Italia в России.

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    8 июля 2025, 13:34 • Новости дня
    Эксперт: США поставят Украине лишь десяток ракет для ЗРК «Пэтриот»

    Американист Дудаков: Трамп разрешит отправить Украине ракеты в рамках траншей времен Байдена

    Эксперт: США поставят Украине лишь десяток ракет для ЗРК «Пэтриот»
    @ U.S. Air Force/Chustine Minoda/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если решение передать Украине «оборонительное» вооружение все же будет согласовано внутри администрации Трампа, то речь, вероятно, пойдет о поставке примерно десятка ракет для систем Patriot. Это никак не повлияет на ситуацию на фронте, поскольку объемы траншей для ВСУ продолжат планомерно уменьшаться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Внутри администрации США обострилась серьезная борьба между украинскими и израильскими лоббистами. Первые выступают за возобновление поставок вооружений Киеву. Среди них, например, Кит Келлог. При этом то же самое оружие, включая дефицитные ракеты для систем ПВО, хотел бы получить Израиль. И эту идею продвигает вторая группа», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, после заявления Трампа преждевременно говорить о том, что Вашингтон сделал выбор в пользу украинского лобби. «Далеко не факт, что озвученное президентом указание передать ВСУ "оборонительное" вооружение будет оставаться в силе долгое время, учитывая, что в Белом доме проходят переговоры американского лидера с Биньямином Нетаньяху», – уточнил эксперт.

    Если же решение Трампа все же будет согласовано внутри администрации, то речь, вероятно, пойдет о поставке Украине примерно десятка ракет для систем Patriot, считает политолог. «Они будут реализованы в рамках траншей времен Джо Байдена. Это не поменяет для украинской стороны ситуацию существенным образом, поскольку объемы поставок продолжат планомерно уменьшаться», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине больше оружие. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

    Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство урегулированием. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия Киеву по указу президента США.

    По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники газеты. За этим последуют встречи в Киеве на текущей и следующей неделях.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News 1 июля. Спустя несколько дней после этого Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США пообещал, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», пишет The Wall Street Journal.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. По ее словам, Пентагон стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии. В Госдепе говорили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлена передача только части вооружений.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США. Он отмечал, что России стоит учитывать непредсказуемость Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку Украины.

    Комментарии (2)
    8 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
    Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская администрация анонсировала введение новых импортных пошлин для всех государств, входящих в объединение БРИКС, в размере 10%.

    О планах Вашингтона сообщил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров, передает ТАСС.

    Глава Белого дома уточнил: «Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это».

    Под пошлины подпадут импортные товары, поступающие из стран, входящих в объединение БРИКС.

    Ранее во вторник Трамп перенес дедлайн по торговым соглашениям на 1 августа, в этот же день президент Штатов пригрозил пошлинами после слов президента России Владимира Путина о превосходстве БРИКС.

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    8 июля 2025, 19:29 • Новости дня
    Sohu: Трамп начал угрожать пошлинами после слов Путина о превосходстве БРИКС

    Tекст: Евгения Караваева

    Публичное заявление президента России Владимира Путина о ведущей роли БРИКС вызвало заметную реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает Sohu.

    Заявление Владимира Путина о том, что страны БРИКС по совокупному объему ВВП превзошли G7, вызвало широкий международный резонанс, сообщает телеканал «Царьград». Дональд Трамп, по данным китайского издания Sohu, напуган этим заявлением и в негодовании пригрозил ввести повышенные пошлины для стран, поддерживающих политику БРИКС.

    Sohu отмечает, что угрозы Трампа выглядят как слабый ответ, особенно учитывая его прежние заявления о возможности введения 70-процентных пошлин. Теперь, как уточняет издание, он ограничился уровнем в 10%, что эксперты расценили как очевидное отступление.

    В Пекине считают, что заявление Путина является подтверждением формирования нового экономического порядка, центр которого смещается от Запада к странам БРИКС. Россия, представив экономические данные, продемонстрировала растущее влияние объединения и шокировала даже скептиков, ранее сомневавшихся в потенциале БРИКС.

    По мнению журналистов, действия Трампа лишь усугубляют ситуацию для Соединенных Штатов и ускоряют падение американской гегемонии, чего президент США хотел избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире. Лидеры стран БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро выступили против западных торговых тарифов. Они также осудили авиаудары по Ирану и призвали к снижению пошлин.

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    7 июля 2025, 23:30 • Новости дня
    Медведев назвал угрозы тарифами Трампа признаком верного пути БРИКС

    Tекст: Ирма Каплан

    Угрозы президента США Дональда Трампа 10-процентными тарифами для стран, поддерживающих БРИКС, – это признак растущего авторитета и верного пути развития объединения, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что для любой страны, поддерживающей политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные пошлины. Итак, мы все делаем правильно!» – написал он с соцсети Х.

    Напомним, ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, поддерживающих политику объединения БРИКС. Также он объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что протекционистская политика Вашингтона в отношении членов БРИКС и их партнеров является бесперспективной.


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    8 июля 2025, 04:44 • Новости дня
    WSJ узнала об обещании Трампа Зеленскому выделить «оружие для защиты»

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что не причастен к приостановке поставок оружия из США, он всего лишь потребовал от Пентагона провести ревизию запасов вооружения.

    Президент США Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не несет ответственности за прекращение поставок оружия Киеву, уверяя в открытости США для продолжения военной помощи Украине, пишет Wall Street Journal (WSJ),

    Глава Белого дома на встрече в понедельник вечером с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, отметил, что США должны будут отправить Украине больше оружия.

    «Мы должны, они должны быть в состоянии защитить себя. По ним наносится очень сильный удар. Теперь по ним бьют очень сильно. Нам придется прислать больше оружия», – сказал он.

    Как пишет WSJ, Россия предприняла одну из своих крупнейших атак по объектам ВСУ  после того, как президент США Трамп назвал свой последний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным далеким от прогресса в прекращении войны. Позже он неоднократно повторял, что разочарован российским коллегой и лишенным прогресса разговором с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил 7 июля, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

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    8 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС готовит ответные меры на тарифы США и тайно надеется на сделку

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз заявил, что приближается к заключению рамочного торгового соглашения с США после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье.

    «Они провели хороший обмен мнениями. Мы находимся в начале финальной стадии, по крайней мере, для достижения принципиального соглашения», – заявил журналистам в понедельник в Брюсселе официальный представитель ЕС Улоф Гилл.

    Евросоюз спешит заключить торговое соглашение с Трампом до того, как тарифы почти на весь его экспорт в США подскочат до 50%. Трамп ввел тарифы почти для всех торговых партнеров США, заявив, что хочет восстановить отечественное производство.

    «Переговорщики ЕС и США в выходные работали над заключением предварительной сделки, которая позволила бы избежать масштабной эскалации тарифов. Послы стран блока в последний момент запланировали встречу в понедельник, чтобы получить отчет от Европейской комиссии о ходе переговоров, сообщили дипломаты ЕС», – пишет Bloomberg.

    Трамп сказал, что объявит о торговых сделках в понедельник и что у торговых партнеров будет время до августа перед тем, как вступят в силу тарифы. Это дает им возможность за три недели решиться на заключение сделки. Ранее администрация заявляла, что тарифы вступят в силу 9 июля.

    Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС заявил о своей готовности принять соглашение, которое включает в себя 10-процентный универсальный тариф на многие экспортные товары, но хочет, чтобы США заранее обязались снизить ставки по сравнению с ключевыми секторами, такими как фармацевтика, алкоголь, полупроводники и коммерческие самолеты.

    ЕС также добивается от США введения квот и льгот, чтобы эффективно снизить 25-процентный тариф Вашингтона на автомобили и автозапчасти, а также 50-процентный тариф на сталь и алюминий.

    По данным Bloomberg, Евросоюз подготовил дополнительный список тарифов на американские товары стоимостью 95 млрд евро в ответ на так называемые взаимные сборы и пошлины на автомобили, введенные Трампом.

    Они будут направлены против промышленных товаров, включая самолеты Boeing Co., автомобили американского производства и бурбон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, срок заключения торговых соглашений с рядом стран был официально перенесен президентом США Дональдом Трампом на начало августа, следует из подписанного им 7 июля указа.

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