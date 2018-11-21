Трамп и Путин проигнорировали друг друга на саммите G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поздоровались друг с другом во время фотографирования лидеров G20 в Аргентине.

Путин поднялся на подиум раньше Трампа, который затем прошел мимо российского лидера, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании G20 Путин будет сидеть на расстоянии четырех мест от Трампа.

Напомним, Путин и Трамп должны были провести двустороннюю встречу в Буэнос-Айресе. Но в четверг американский президент объявил об отмене встречи.

В Белом доме объяснили, что Трамп отменил встречу с Путиным из-за Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призывала искать причины во внутриполитической ситуации в США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа пословицей.