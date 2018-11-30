Лавров прокомментировал отмену встречи Трампа и Путина пословицей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отмену встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пословицей.

«Не мне оценивать поведение президентов. Исхожу из того, что в свойственном ему стиле Трамп написал твит, из которого весь мир узнал эту новость. Я сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем. Но, естественно, насильно мил не будешь», – прокомментировал Лавров в эфире телеканала Россия-24, передает РИА «Новости».

Глава МИД добавил, что «если внутренняя ситуация президенту США и давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров» мешает нормально развивать отношения с российским президентом, то Россия «будет ждать нового случая».

В четверг Трамп сообщил об отмене запланированной встречи с Путиным на саммите G20, увязав это решение с инцидентом в Керченском проливе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча президентов все-таки состоится.