Белый дом объяснил причины отмены Трампом встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным из-за Украины, сообщили в Белом доме.

Расследование Мюллера не является причиной отмены встречи Трампа и Путина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

В администрации американского президента также отметили, что расследование может подрывать отношения США и России.

В четверг Трамп объявил об отмене запланированной встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине, увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призывала искать причины во внутриполитической ситуации в США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа пословицей.