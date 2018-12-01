Путин и Трамп пообщались на саммите G20

Контакт между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине состоялся, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Контакт был», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Белый дом также подтвердил неформальную встречу Путина и Трампа на полях G20.

«Президент Трамп и первая леди провели ряд неформальных разговоров с мировыми лидерами в ходе ужина прошлым вечером, включая президента Путина», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе. Вместо этого Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Пескова, Путин и Эрдоган провели оперативную «сверку часов» по двусторонним отношениям.

«Объем текущих конкретных проектов настолько велик, что требует достаточно частого общения двух глав государств», – пояснил Песков.

В частности, Путин говорил о необходимости более энергичных мер по выполнению турецко-российских договоренностей по сирийскому Идлибу, «чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев, которые были совсем недавно по обстрелу Алеппо, в том числе с применением снарядов, несущих газ, еще нужно установить, что это были за химические вещества».

Ранее президент России Владимир Путин на открытой для прессы части встречи с Эрдоганом, выражал благодарность лидеру Турции за начало решения многих проблемных вопросов. Эрдоган предлагал провести новый саммит по сирийскому Идлибу.