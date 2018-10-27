Путин поблагодарил Эрдогана за решение проблемных вопросов

Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за начало решения многих проблемных вопросов.

«Я благодарю вас за то, что после нашей недавней встречи в Стамбуле мы видим импульсы по тем вопросам, которые еще подлежат решению», – передает слова Путина ТАСС.

Путин также вспомнил, что во время посещения Стамбула побывал на церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».

«Турция еще раз подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера», – сказал он.



По его словам, это происходит в интересах экономик обеих стран и энергетической безопасности всей Европы.



Президент добавил, что у России и Турции есть много областей для сотрудничества.

Эрдоган также вспомнил о состоявшемся в Стамбуле саммите по сирийскому Идлибу.



Он отметил, что на встрече Россия, Турция, Франция и Германия «обсудили шаги, которые нужно предпринять для решения проблемы».

Эрдоган сказал, что считает правильным провести еще один такой саммит, и предложил обсудить возможный формат.

Напомним, в конце октября в Стамбуле состоялась встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии по сирийскому урегулированию. Глава государства Владимир Путин заявлял, что Россия оставляет за собой право помочь в ликвидации террористов в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала итоги саммита.