Лидеры России, Турции, Франции и Германии выступили против сепаратизма в Сирии

Россия, Турция, Франция и Германия высказались против сепаратистских планов, направленных на подрыв суверенитета Сирии, сообщается в коммюнике саммита в Стамбуле.

Участники консультаций «подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной неприкосновенности» Сирии, передает ТАСС.

Участники саммита призвали ООН увеличить помощь Сирии, передает РИА «Новости».

Россия, Турция, Франция и Германия заявили, что не может быть военного решения продолжающегося конфликта.

Лидеры четырех стран выразили приверженность совместной работе по созданию условий для мира и стабильности в Сирии.

Они заявили, что на всей сирийской территории должны быть созданы условия для возращения беженцев, которых необходимо защитить от «вооруженного конфликта, политических преследований, произвольных арестов».

Мировые лидеры вновь подтвердили решимость бороться с терроризмом в Сирии и выразили поддержку инклюзивному политическому процессу Сирии под эгидой ООН, призвали создать комитет в Женеве для конституционной реформы в САР, чтобы провести свободные выборы.

Лидеры приветствовали меморандум о стабилизации ситуации в зоне деэскалации в Идлибе, подписанный Турцией и Россией в Сочи 17 сентября.

В субботу в Стамбуле состоялся саммит по сирийскому урегулированию с участием президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.