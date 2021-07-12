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Раскрыты загадки гибели советского флота в 1941-м

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    Убить президента Гаити помогли американские документы

    Кристиан Эмманюэль Санон, американский бизнесмен и главный подозреваемый в организации убийства президента Гаити    12 июля 2021, 19:30
    Фото: DrChristianSanon/Youtube
    Текст: Евгений Крутиков

    Одно из самых громких преступлений последних дней – убийство президента Гаити – похоже, раскрыто. Установлен и заказчик, и исполнители. Каким образом этим людям удалось нейтрализовать охрану главы государства, как преступлению помог творящийся в стране политический хаос и коронавирус – и почему преступные кланы Гаити призывают народ «сплотиться против убийц»?

    На Гаити заявили о задержании предполагаемого организатора убийства президента страны Жовенеля Моиза. Генеральный директор Национальной полиции Гаити Леон Шарль утверждает, что убийство президента организовал некий Кристиан Эмманюэль Санон, бизнесмен из американской Флориды, по первой профессии врач. Тем не менее, происшедшее до сих пор покрыто завесой тайны.

    Напомним, что в ночь на 7 июля группа хорошо вооруженных людей, говоривших на испанском языке, ворвалась в дом президента Моиза и расстреляла его. На теле президента обнаружено 12 пулевых ранений, также тяжело ранена была его жена Мартина. Сейчас она находится в госпитале в Майами.

    По горячим следам и исходя из записей камер наблюдения местные власти задержали два десятка граждан Колумбии и двух гаитян с паспортами США. Еще трое были убиты в перестрелке в полицейскими, а восемь скрылись. Все они оказались бывшими военнослужащими колумбийской армии, работающими по контракту на зарегистрированную в США, во все той же Флориде, венесуэльскую частную охранную фирму CTU. Сразу после убийства президента Моиза кто-то из них позвонил этому самому Эмманюэлю Санону. Так на него и вышла местная полиция.

    Выяснилось, что накануне убийства президента Санон на частном самолете прилетел на Гаити с несколькими телохранителями, тоже гражданами Колумбии, как и задержанная группа. Надо сказать, что эти люди сразу бросались в глаза просто потому, что они по местным меркам белые. Двое гаитян с американскими паспортами выполняли роль переводчиков, поскольку колумбийцы ни по-французски, ни по-креольски не говорили.

    Гаитянская полиция утверждает, что Эмманюэль Санон в Майами контактировал с фирмой CTU и через нее нанял банду колумбийцев. Круг замкнулся. Нет ясности только с мотивом преступления.

    При этом арестованные утверждали, что у них изначально не было задания убивать президента Моиза. Они должны были его «арестовать» и у них, по их же словам, были на то некие письменные полномочия. Якобы перед началом операции Эмманюэль Санон вручил им «ордер» на арест президента Моиза, напечатанный на бланке ни много ни мало DEA, всесильной американской службы по борьбе с оборотом наркотиков. То ли они искренне считали, что работают на DEA, то ли просто выдавали себя за правительственных агентов.

    Столица Гаити Порт-о-Пренс до сих пор лежит в руинах после катастрофического землетрясения 2010 года. Стены президентского дворца могут обрушиться в любой момент, и потому президент Моиз жил не в нем, а в своем доме в пригороде под названием Петьонвиль. У президента была охрана, но чем она в этот момент занималась – большой вопрос. Сейчас всех президентских охранников допрашивают по обвинению как минимум в преступном бездействии.

    Часть охраны была дезориентирована нападавшими. Есть видеозапись с внешнего периметра забора президентского дома. На ней видно и слышно, что нападавшие представляются сотрудниками DEA и приказывают всем лечь на землю. Возможно, что именно упоминание DEA и стало причиной пассивности охраны.

    Сказать, что на Гаити хаос – это не сказать ничего. Формально существует исполняющий обязанности президента Клод Жозеф, бывший премьер-министр, которого убитый президент Моиз отправил в отставку буквально за день до гибели. Моиз вечером перед убийством назначил нового премьер-министра, Ариэля Анри. Но тот принять присягу просто не успел, и потому Клод Жозеф не признает ни своей отставки, ни этого Ариэля Анри. Жозеф обратился к США с просьбой ввести войска, но Вашингтон пока думает. Хотя чего тут думать?

    США изначально не признавали президента Жовенеля Моиза. Началось все классически: его обвинили в фальсификации выборов. В результате наступившего хаоса Моиз год не мог приступить к своим президентским обязанностям. Потому он отказался засчитывать этот «потерянный» год в срок своей каденции. Как следствие, он продлил себе срок правления на один год. Вашингтон этого финта не признал и объявил власть Моиза в последний год нелегитимной. В ответ Моиз стал спешно формировать новую гаитянскую армию. Дело в том, что в 1996 году армия была юридически распущена, поскольку к этому моменту просто разложилась на отдельные вооруженные банды. И основой и опорой власти Моиза стали как раз армейские офицеры, даже вопреки мнению Соединенных Штатов. У них появилась перспектива в жизни.

    За время своего правления Моиз умудрился поссориться со всеми на острове, кроме военных и одной из группировок уличных банд, так называемой Семьи и Союзников G9. На него уже было совершено несколько покушений и раскрыта пара попыток переворота, причем в заговоре участвовал судья Верховного суда и один из комиссаров полиции. Одних только премьер-министров Моиз сменил шесть. Нынешний – седьмой.

    Еще одна грань хаоса: в феврале местный Верховный суд, исходя из позиции США по поводу сроков каденции Моиза, объявил его низложенным и назначил временным президентом судью Жозефа Месена Жан-Луи. Есть еще спикер Сената Жозеф Ламбер, который тоже считает себя временным президентом. Хотя сам Сенат давно распущен. Так что, если кому вдруг понадобится президент Гаити, то их широкий ассортимент.

    Но все вышеперечисленные люди Порт-о-Пренс не контролируют. Столицей страны управляет банда G9 и ее лидер Джимми Шеризие по прозвищу Барбекью. Этот уважаемый дон записал видеообращение к народу Гаити, в котором в лучших традициях пламенных революционеров призывал выйти на улицы и сплотиться против «трусливых убийц, которые привезли наемников из-за границы». Одет был Барбекью при этом в военную форму и читал все это по бумажке на фоне большого гаитянского флага.

    Под раздачу попал далекий Тайвань, на территории представительства которого пытались скрыться колумбийцы. Надо знать, что Гаити – единственная страна в мире, которая официально не признает Китайскую Народную Республику и демонстративно поддерживает очень тесные связи с Тайванем. Президент Моиз даже был удостоен за это высшего ордена Тайваня.

    Банда Барбекью не только крупнейшая в Порт-о-Пренсе, она считалась дружественной президенту Моизу. За оппозицию выступает другая банда – Fantom 509. За несколько дней до убийства Моиза в городе произошло крупное вооруженное столкновение. 19 человек было убито и несколько десятков ранено в ходе уличной перестрелки. Клод Жозеф обвинил в этой бойне «фантомовцев». Это вообще нормально для Гаити, когда премьер-министр напрямую общается с криминальными группировками, а те, в свою очередь, открыто оказывают давление на официальную власть.

    По одной из версий, США действительно подозревали Моиза в причастности к торговле наркотиками, откуда и возник «ордер на арест» на бланке DEA. Дело в том, что за несколько последних десятилетий американцы совместно с мексиканцами добились серьезных успехов в борьбе с кокаиновыми картелями Южной Америки. Трафик кокаина в США через Мексику нарушен, и картели якобы снова обратили внимание на острова Карибского моря как на транзитные линии.

    С другой стороны, Моиз планировал как раз в июле этого года изменить Конституцию страны путем референдума. Поправки, которые он предлагал, предполагали усиление президентской власти, упразднение Сената (верхней палаты парламента) и ликвидацию поста премьер-министра. Голосование перенесли из-за пандемии, которая прошлась по беднейшей стране мира очень серьезно. Моиз мог бы уже сейчас иметь полномочия, сравнимые с императорскими. Теперь же придется назначать новые президентские выборы и писать обращения в Вашингтон в стиле «Байден, введи войска».

    Обвиненный в организации убийства Моиза Эмманюэль Санон – тоже фигура неоднозначная. На него в Майами записано несколько десятков фирм, хотя он гордо представляется врачом.

    Исторически принято считать, что Флорида – вотчина латиноамериканцев, в первую очередь кубинцев. Это «старая» мафия. У нее есть «правила». Но в последние лет тридцать в Майами редкую силу набрали как раз гаитянские банды. Они берутся за любые дела, крайне жестоки даже по сравнению с латиноамериканскими бандами. Им удалось вытеснить кубинцев из нескольких районов в Майами-дэйд. Какое к этому отношение имеет доктор Санон, мы не знаем. Но у него достаточно средств, чтобы летать на частном самолете, нанимать целый взвод профессиональных военных и размахивать «ордером» якобы от DEA.

    Все это очень увлекательно, но как минимум странно. Похоже, что без американцев тут все-таки не обошлось. Причем в старом добром стиле середины ХХ века. А вот какими мотивами там кто руководствовался, планируя убийство Жовенеля Моиза, это уже вопрос чисто академический.


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