Госдеп сообщил о сложностях в отношениях США и Индии из-за России и БРИКС

Госдеп США отметил сложности в отношениях с Индией из-за России и БРИКС

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл признал наличие «встречных ветров» в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели. Он отметил, что эти сложности связаны как с внутренней политикой, так и с различиями в подходах к отношениям с Россией и участию Индии в БРИКС.

Выступая на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, Кэмпбелл заявил: «Я думаю, будет справедливо сказать, что в последние месяцы мы столкнулись с некоторыми встречными ветрами. Некоторые из них связаны с внутренней политикой. Некоторые из них связаны с разными взглядами на характер их отношений с Россией или их отношением к БРИКС».



Несмотря на эти трудности, дипломат указал на позитивные изменения в двусторонних отношениях. Кэмпбелл выразил уверенность, что благодаря усилиям текущей администрации США совместная траектория с Индией претерпела позитивные изменения. В частности, он отметил успехи в обмене информацией, разведывательными данными и технологиями, а также в военном сотрудничестве. Кэмпбелл надеется, что такая тенденция развития отношений сохранится и при новой администрации.

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