Из тюрьмы на Гаити сбежали несколько тысяч заключенных

Во время массового побега заключенных на Гаити погибли 10 человек

Tекст: Денис Тельманов

«Мы насчитали много тел заключенных», – заявил генеральный секретарь национальной сети по защите прав человека Пьер Эсперанса, передает ТАСС.

Отмечается, что журналисты AFP насчитали около 10 тел погибших в окрестностях тюрьмы, у них были пулевые ранения.

Заключенные покинули тюрьму после нападения вооруженных группировок совершили нападение на главную тюрьму страны в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся там заключенных.



По сведениям телеканала Telesur, после убийства в 2021 году президента Гаити Жовенеля Моиза, более 80% территории столицы и ряд других регионов страны контролируют банды. Кроме того, ситуацию в стране усугубило землятрясение в августе 2021 года, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.