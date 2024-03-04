Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.26 комментариев
Из тюрьмы на Гаити сбежали несколько тысяч заключенных
Во время массового побега заключенных на Гаити погибли 10 человек
По меньшей мере 10 человек погибли во время побега нескольких тысяч заключенных из главной тюрьмы на Гаити, расположенной в Порт-о-Пренсе.
«Мы насчитали много тел заключенных», – заявил генеральный секретарь национальной сети по защите прав человека Пьер Эсперанса, передает ТАСС.
Отмечается, что журналисты AFP насчитали около 10 тел погибших в окрестностях тюрьмы, у них были пулевые ранения.
Заключенные покинули тюрьму после нападения вооруженных группировок совершили нападение на главную тюрьму страны в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся там заключенных.
По сведениям телеканала Telesur, после убийства в 2021 году президента Гаити Жовенеля Моиза, более 80% территории столицы и ряд других регионов страны контролируют банды. Кроме того, ситуацию в стране усугубило землятрясение в августе 2021 года, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.