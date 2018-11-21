Стало известно, с кем Путин проведет встречу вместо Трампа

Глава российского государства Владимир Путин вместо встречи с президентом США Дональдом Трампом проведет переговоры с другим мировым лидером.

Вместо планировавшейся встречи с Трампом состоится встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сперва об этом сообщил источник РИА «Новости»: «У нас есть договоренности провести встречу с Эрдоганом. В то время, которое освободилось после отказа Трампа».

Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что у Эрдогана «возникла потребность продолжить доверительный диалог». Путин и Эрдоган обсудят Сирию.

Встреча состоится в субботу в первой половине дня.

При этом источник во внешнеполитическом ведомстве заявил, что Путин еще может переговорить с Трампом на полях саммита G20: «Сегодня еще будет прием и концерт, они вполне могут там переговорить. Но сейчас инициатива должна идти со стороны США».

Напомним, Песков прокомментировал отказ Трампа от встречи с главой российского государства.