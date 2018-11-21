Кремль прокомментировал отказ Трампа от встречи с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ американского лидера Дональда Трампа от встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.

Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия инициировать контакт с главой США заявил: «Согласованную встречу принял решение отложить президент Трамп. Соответственно, мы, наверное, достаточно терпеливая страна, и мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют».

По словам Пескова, встречу президентов можно планировать только при обоюдном настрое, но отсутствие такой встречи приводит к напряженности, передает РИА «Новости».