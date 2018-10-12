Бывший адвокат Трампа ушел в партию Обамы и Клинтон

Бывший адвокат главы Белого дома Майкл Коэн, занимавший ранее пост заместителя председателя Республиканской партии по финансам, официально зарегистрировался сторонником оппозиционной Демократической партии, членами которой являются экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и 44-й президент США Барак Обама.

По словам юриста, представляющего интересы бывшего адвоката Дональда Трампа, Коэн «поставил на первое место интересы своей семьи и страны и дистанцировался от нынешней республиканской администрации», передает ТАСС.

Издание New York Daily News отмечает, что решение Коэна перейти в лагерь демократов «окончательно ставит крест» на его отношениях с Дональдом Трампом.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала историю предательства бывшего адвоката Трампа, которого нынешний президент США считал способным «принять за него пулю».