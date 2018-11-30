Трамп назвал охотой на ведьм сообщения о строительстве Trump Tower в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что не выделял средства на строительство здания в России.

В Twitter Трамп написал, что лишь «задумывался о том, чтобы построить здание где-нибудь в России». «Вложил ноль денег, ноль гарантий и не делал проект. Охота на ведьм!» – добавил президент.

В четверг бывший юрист президента Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США. В 2017 году Коэн, выступая в сенатском спецкомитете по разведке, утверждал, что прекратил заниматься обсуждением вопросов о возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве еще в январе 2016 года. В четверг же Коэн признал в суде, что якобы продолжал обсуждения вплоть до июня 2016 года, когда Трамп уже де-факто стал кандидатом Республиканской партии на пост президента США, передает ТАСС.

Трамп в ответ заявил, что его бывший юрист пытается «выдумать истории, чтобы ему скостили тюремный срок». По словам президента, он был готов к заключению сделки по строительному проекту в Москве, однако принял решение этого не делать, так как был сосредоточен на борьбе за Белый дом.