Трамп обвинил своего бывшего адвоката во лжи о строительстве башни в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что его экс-адвокат Майкл Коэн соврал о строительстве башни Trump Tower в Москве, чтобы получить меньший срок.

По словам Трампа, Коэн «выдумывает истории, чтобы ему скостили тюремный срок», передает ТАСС.

«Мы в какой-то момент были готовы к возможному заключению сделки по своего рода строительному проекту в Москве. Но я принял решение этого не делать, и главная причина для этого – я был сосредоточен на борьбе за президентское кресло», – отметил он.

В прошлом году утверждалось, что вице-президент Trump Organization Майкл Коэн в январе 2016 года пытался связаться по электронной почте с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Речь шла о строительстве Trump Tower в России.

Газета ВЗГЛЯД писала, как бывший адвокат Трампа Майкл Коэн подставил президента США и подвел его под импичмент. Тогда речь шла о другом заявлении Коэна – он сказал под присягой, что Трамп велел ему «заплатить женщинам с целью повлиять на выборы».