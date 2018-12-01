Страны G20 приняли итоговую декларацию саммита

Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита в Буэнос-Айресе, сообщил президент Аргентины Маурисио Макри.

«Мы достигли соглашения в заявлении, которое отражает необходимость оживить торговлю, оживить ВТО», – цитирует Макри ТАСС.

Он отметил, что «двадцатка» подтвердила обеспокоенность изменением климата и признала, что перед нею «много серьезных вызовов».

В итоговой декларации говорится, что страны G20 приветствуют сильный глобальный экономический рост и в то же время признают, что он все в меньшей степени синхронизирован между странами.

«А некоторые ключевые риски, включая уязвимость сферы финансов и геополитические озабоченности, частично материализовались», – говорится в документе.

Главы стран подтвердили готовность использовать все инструменты для достижения этого роста и снижения сопутствующих рисков, «наращивая диалог и меры по укреплению доверия».

Они призвали использовать монетарную политику для поддержки экономической деятельности и стабильности цен, а также отметили важность применения гибкой фискальной политики, которая могла бы способствовать росту.

«Последовательная реализация структурных реформ укрепит потенциал роста», – говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры «двадцатки» осудили терроризм во всех его формах и проявлениях и объявили о намерении активизировать усилия по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.

«Мы призываем цифровую индустрию работать сообща для противодействия использованию интернета и социальных сетей в террористических целях», – уточняется в декларации.

Страны G20 выразили приверженность совместной работе в целях совершенствования международного порядка, способного эффективно реагировать на быстро меняющийся мир.

В заявлении также говорится о приверженности развитию чистой энергетики и необходимости преобразований в этой сфере. При этом отмечается, что США «подтвердили намерение выйти из Парижского соглашения по климату».

Затронута в заявлении и тема беженцев.

«Массовые передвижения беженцев являются предметом мировой обеспокоенности и имеют гуманитарные, политические, социальные и экономические последствия. Мы подчеркиваем важность совместных действий для устранения основных причин перемещения и для ответа на гуманитарные нужды», – говорится в декларации.

В частности, главы G20 приняли во внимание доклад по миграции и беженцам, подготовленный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и объявили о намерении продолжить диалог по этому вопросу в дальнейшем.

Саммит G20 проходил в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Следующей принимающей страной G20 станет Япония.