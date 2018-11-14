Глава МИД Германии заявил о потерях от остановки «Северного потока – 2»

Никому не станет лучше от остановки «Северного потока – 2», заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Это экономический проект. Никому это не поможет, если немецкие или европейские компании уйдут», – сказал он в интервью Neue Osnabrucker Zeitung.

Он добавил, что Германия дала ясно понять, что проект может существовать только при условии сохранения транзита через Украину в 2019 году.

«Очевидно, это в европейских интересах, чтобы Украина продолжала играть роль транзитной страны для российского газа», – уточнил Маас.

Ранее в субботу стало известно, что в Европейском парламенте подготовили проект резолюции об отношениях с Россией, в которой, в частности, содержится требование «остановить» реализацию «Северного потока – 2».

До этого австрийский канцлер Себастьян Курц заявлял, что страна не откажется от строительства газопровода «Северный поток-2».

На заморозке проекта настаивают США, которые призывают европейцев отказаться от выгодного для них сотрудничества с Москвой.