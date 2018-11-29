Канцлер Австрии подтвердил поддержку «Северного потока-2»

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что страна не откажется от строительства газопровода «Северный поток-2».

«Это важный для нас проект, как с точки зрения энергетической и политической, так и с точки зрения экономической», – сказал Курц, передает «Интерфакс».

Канцлер добавил, что Австрия, несмотря на возражения США, не собирается отказываться от газопровода.

Напомним, в начале ноября между Россией и Австрией разгорелся «шпионский» скандал. Из-за этого был отменен визит главы МИД Австрии в Москву. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, кто стоит за этими событиями.