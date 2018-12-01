Польша призвала давить на поддерживающие «Северный поток – 2» страны

По мнению Варшавы, есть шанс задержать реализацию газопровода «Северный поток – 2»; необходимо оказать давление на страны, которые поддерживают этот проект, с таким призывом выступил глава МИД Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве.

По словам главы польского внешнеполитического ведомства, инцидент в Керченском проливе показал, «к чему готова Россия и как она может использовать такие проекты против других государств», передает РИА «Новости».

«Надеюсь, что теперь очень хороший момент оказать давление на страны, которые хотят реализовать этот проект, и необходимо доказать, что их позиция является необоснованной и опасной», – заявил он.

Ранее в субботу стало известно, что в Европейском парламенте подготовили проект резолюции об отношениях с Россией, в которой, в частности, содержится требование «остановить» реализацию «Северного потока – 2». В Берлине, в свою очередь, заявили, что остановка этого проекта грозит серьезными потерями.

На заморозке проекта настаивают США, которые призывают европейцев отказаться от выгодного для них сотрудничества с Москвой.