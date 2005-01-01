Газпром столкнулся с новой угрозой в Европе

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28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 23:04  |  vz.ru
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России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
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Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

Новый российско-украинский протокол по Азовскому морю позволит в числе прочего вернуть домой моряков задержанного на Украине судна «Норд»Фото: dpsu.gov.ua
Москва и Киев впервые за пять лет, вероятно, смогли договориться по одному из ключевых вопросов двусторонних отношений, переживающих небывалый в новейшей истории кризис. Речь идет о соглашении по Азовскому морю, которое затронуло правила вылова рыбы и вопрос безопасности моряков обеих стран. В чем же важность этого соглашения и что предлагает Украина? Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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          Газпром столкнулся с новой угрозой в Европе

          У Газпрома появился новый серьезный конкурент в Европе – российский СПГ   28 февраля 2019, 22:45
          Фото: PAO NOVATEK/Global Look Press
          Текст: Ольга Самофалова

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          На путь борьбы с американским СПГ на традиционном для России европейском рынке готов вступить новый игрок – производитель сжиженного природного газа «Новатэк» Леонида Михельсона. Там уверяют, что смогут поставлять европейцам российский СПГ в два–три раза дешевле американского. Поможет или навредит России новый «союзник» в борьбе с американцами?

          Американскому сжиженному природному газу, который желает завоевать традиционный для Газпрома европейский рынок, теперь угрожает не только трубопроводный газ из России, но и российский СПГ. Совладелец и глава «Новатэка» Леонид Михельсон уверяет, что может поставлять топливо европейским потребителя по цене 3,15 доллара за миллион BTU (британских тепловых единиц), в то время как американский СПГ обойдет в 7-8 долларов за миллион BTU, передает Reuters. Получается, что российский СПГ может быть в два-три раза дешевле американского.

          Зачем Новатэку Европа, учитывая, что изначально все свои СПГ-проекты компания реализовывала в расчете на азиатский рынок?

          «Газ с проекта «Ямал-СПГ», который Новатэк уже запустил, практически в полном объеме идет на европейский рынок. Тот рост потребления сжиженного природного газа, который наблюдается в Европе в последние месяцы, в значительной степени обусловлен этими поставками. Хотя когда шли дискуссии о снятии ограничений в рамках либерализации экспортного режима для СПГ, «Новатэк» клялся, что весь объем этого газа пойдет в Азию, что он не будет создавать конкуренцию российскому трубопроводному газу», – говорит заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

          До недавнего времени заниматься экспортом российского газа мог исключительно Газпром, однако в свое время «Новатэк» вместе с Роснефтью удалось добиться частичного снятия монополии. Права по трубопроводному газу по-прежнему в газпромовских руках, но экспорту другого вида топлива – сжиженного природного газа – дали зеленый свет. «Роснефть» продолжает добиваться дальнейшей либерализации экспорта – чтобы получить право экспорта и трубопроводного газа, но пока тщетно.

          Все это привело к тому, что, во-первых, ямальский СПГ создает теперь конкуренцию российскому газу в Европу.  Во-вторых, мало платит в казну. «В отличие от ямальского СПГ, голубое топливо Газпрома обеспечивает значительные налоговые поступления в российскую казну, формируя его доходную часть. «Ямал СПГ» не только не генерирует деньги для российского бюджета, а, наоборот, извлек их из казны в виде бюджетных расходов на инфраструктуру под проект на Ямале», – говорит Гривач. По конституции РФ владельцем природных недр является государство, а компании получают месторождения в разработку в рамках лицензионных соглашений и должны уплачивать определенную часть доходов в бюджет, а освобождение от налогов должно иметь очень серьезные основания и сулить большую отдачу для экономики в будущем, считает эксперт.

          «Новатэк» сумел получить налоговые льготы под свои проекты, так как это новый вид деятельности для страны. До недавнего времени Россия вообще не занималась СПГ. В частности, Южно-Тамбейское месторождение, которое является ресурсной базой для «Ямал СПГ», освобождено на 12 лет от НДПИ на газ, а также от налога на имущество. Также снижен налог на прибыль, плюс компания не платила НДС при покупке оборудования для завода во время его строительства. Но, надо признать, что аналогов такого завода в России нет. Наконец, «Новатэку» обнулили пошлину на экспорт СПГ. Плюс государство помогало обустраивать инфраструктуру на полуострове, в частности, вложило большую часть денег в строительство порта Сабетта на Ямале.

          Впрочем, нельзя сказать, что казна не получает совсем ничего от продажи СПГ, но эти доходы, конечно, скромнее. Так, доходы РФ от экспорта природного газа в 2018 году выросли почти на треть до 49,1 млрд долларов, а доходы России от экспорта СПГ составили 5,3 млрд долларов благодаря вводу за прошедший год трех очередей «Ямал СПГ».

          Почему «Новатэк» не сдержал обещание и торгует в Европе? Во-первых, зимой везти СПГ с Ямала в Китай по Северному морскому пути невозможно. Для этого газ надо сначала привезти в Европу, перегрузить и дальше идти через Суэцкий канал. Этот способ существенно удорожает логистику доставку. Когда азиатский рынок был премиальным, проблем это не создавало. Однако с недавнего времени ситуация серьезно изменилась

          «Эта логистика может работать только при очень высокой разнице цены на газ на споте в Европе и на споте в Азии. А эта разница сейчас критически мала. Иногда азиатские цены даже ниже европейских. Поскольку нельзя остановить завод или производить в стол, то «Новатэк» вынужден продавать газ в Европе, даже, возможно, с некоторым убытком», – говорит Гривач.  По его словам, при нынешней конъюнктуре «Новатэку» и компаниям, которые покупают ямальский СПГ, невыгодно возить его в Азию не только зимой, но и даже когда навигация по Северному морскому пути открыта. Выгодней продавать в Европе, что и происходит.

          «Чтобы СПГ в Азии снова стал более дорогим, необходимо, чтобы произошло что-то типа аварии на Фукусиме. Это подстегнет спрос в Азии на СПГ, и он опередит ввод новых СПГ-мощностей», – объясняет эксперт ФНЭБ.

          Сейчас «Новатэк» продает свой газ по тем ценам, которые есть на европейских спотовых площадках, а они на сегродня, по словам эксперта, находятся в районе 6-7 долларов за миллион BTU. Когда Михельсон говорит о готовности торговать в Европе по 3,15 долларов за миллион BTU, то речь, судя по всему, идет о будущем СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» на полуострове Гыдан. Раньше компания  обещал на треть снизить себестоимость геологоразведки, добычи и сжижения газа на этом заводе за счет локализации производства и новых российских технологий. Отсюда, видимо, и такие планы на резкое снижение цен на СПГ. Но завод пока еще только в планах. Здесь так же предусмотрено три линии мощностью 18,3 млн тонн СПГ в год, как и на «Ямал СПГ» (здесь еще укороченная четвертая линия).

          Однако столь низкая стоимость газа, обещанная «Новатэком», выглядит сомнительной. «3,15 долларов - это довольно странная цифра, потому что это всего лишь чуть более 100 долларов за тысячу кубометров.

          Очевидно, что при такой цене с трудом удастся покрыть расходы на реализацию этого проекта, и уже тем более ни о каких отчислениях государству здесь речи не идет»,

          – говорит Гривач.

          Зачем же Михельсон говорит о готовности продавать СПГ в Европе по цене более чем вдвое ниже, чем американский СПГ? «Это борьба за получение господдержки, на которую они рассчитывают при принятии инвестиционного решения по «Арктик-СПГ», как и по ямальскому проекту. Способность конкурировать с американцами по цене «Новатэк» считает аргументом в этой борьбе», - считает Алексей Гривач.

          Однако российский СПГ «Новатэка» уже сейчас конкурирует в Европе, но не с американским СПГ, который круглый год может спокойно поставляться в Азию, а мешает российскому трубопроводному газу. «Возникает вопрос – должно ли государство поддерживать такие проекты, которые еще и подрывают конкурентоспособность  российского трубопроводного газа, обеспечивающего поступления доходов бюджет? Это называет пилить сук, на котором сидишь, своими же руками», – заключает Алексей Гривач. 


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