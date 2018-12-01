Севморпути не хватило прорывного роста

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США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
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Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
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Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
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Почему советская армия капитулировала в Афганистане

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Карманные нацисты Петра Порошенко

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          Севморпути не хватило прорывного роста

          Цель президента по росту грузоперевозок по Северному морскому пути под угрозой   12 февраля 2019, 10:12
          Фото: Лев Федосеев/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Северный морской путь поражает ростом перевозок грузов. Однако текущих успехов оказывается недостаточно для будущего прорыва и перевозки 80 млн тонн грузов, как прописано в майском указе президента. Причем это признают не только эксперты, но и сами чиновники. Почему же они заранее ждут провала и можно ли что-то исправить?

          Объем грузов, перевезенных по северному маршруту, растет каждый год. В 2010 году по Севморпути перевезли менее 1 млн тонн грузов, в 2017 году – 10,7 млн тонн, а в прошлом году – 18 млн тонн. За восемь лет – почти двадцатикратный рост.

          В майских указах президента стоит цель –  нарастить грузоперевозку по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году. Кажется, что рост в четыре раза за шесть лет – это вполне реальная история.

          Однако текущих успехов оказывается недостаточно для будущего прорыва. Чиновники признаются, что реализовать поставленную президентом задачу будет непросто. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на днях признал, что грузопоток по Северному морскому пути пока не выходит на 80 млн тонн в год к 2024 году, которые поручил обеспечить президент РФ Владимир Путин. По его словам, текущих объемов перевозки недостаточно для выполнения поручений президента, но это не значит «невозможно». «Я уверен, что если этой темой заниматься серьезно и профессионально, то все возможности для выполнения поставленных президентом задач существуют», – отметил Юрий Трутнев. Один из путей решения проблемы, по мнению вице-премьера, – скорректировать работу с держателями лицензий, которые не соблюдают условия освоения месторождений.

          Эксперты с признанием чиновника согласны. «Трудно спорить», – говорит глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. «К 2024 году 80 млн тонн не будет достигнуто. Там не будет такого грузопотока», – говорит и директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

          Откуда такой скепсис, что не так?

          «Те люди, которые подносили президенту указы, касающиеся грузооборотных частей, – фантазеры. Переходя из ведомства в ведомство, каждый прибавлял по нолику. Но у них нет маркетингового обоснования 80 млн тонн»,

          – считает Безбородов.

          Сегодня рост объема грузоперевозок обеспечен реальными экономическими потребностями – перевозкой СПГ, угля, работами по нефтегазу и северным завозом через Архангельский транспортный узел, тогда как в майских указах цифра ничем не обеспечена, поясняет эксперт.

          «Рост прекратится, как только «Новатэк» достроит последнюю очередь «Ямал-СПГ». Все остальные проекты выглядят фантастическими», – говорит Безбородов.

          Чем обеспечен рост перевозок сегодня? «Рост связан с увеличением перевозки СПГ на 8 млн тонн – это основная причина, и увеличением отгрузки нефти Новопортовского месторождения», – отмечает Григорьев.

          Важную роль сыграл проект «Новатэка» «Ямал-СПГ». Сначала возили стройматериалы, а теперь сжиженный природный газ, причем как в Европу, так и в Азию. В ноябре 2018 года на год раньше запустили третью очередь «Ямал-СПГ», что поможет нарастить объемы перевозок по Севморпути еще и в этом году. В сумме три линии произведут 16,5 млн тонн СПГ за год (по 5,5 млн тонн каждая линия). Небольшой вклад в динамику перевозки грузов по Севморпути «Новатэк» внесет и в 2020 году, так как в конце 2019 года заработает четвертая очередь Ямал-СПГ (ее мощность значительно меньше – 900–950 тыс. тонн в год). В итоге ямальский СПГ-завод на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения будет ежегодно добывать 17,4 млн тонн СПГ в год.

          Сегодня активно пользуется услугами нового северного маршрута также «Газпром нефть», которая разрабатывает месторождение за Полярным кругом. Компания наращивает добычу нефти на Новопортовском месторождении на полуострове Ямал. В прошлом году добыча выросла до 7 млн тонн, а в этом году будет достигнут пик добычи в 8 млн тонн.

          За счет чего же будут расти перевозки грузов по Северному морскому пути без этих проектов – экспертам непонятно. У «Новатэка» есть планы на перспективу, в частности, по заводу «Арктик-СПГ». Если рыночная конъюнктура из-за Китая не изменится, то они реализуются. А вот планы по добыче угля в Диксоне или добычи нефти на Пайяхском месторождении вряд ли реализуются. Тогда как в осеннем плане Минтранса эти проекты были указаны для обоснования выполнения майского указа по перевозке грузов по СМП.

          «Утвержденные проекты разработки месторождений нефти и газа развиваются по плану. Производство и грузопоток «Норильского Никеля» стабильны. Но неопределенность с угольными проектами (ВостокУголь, Северная Звезда) на Таймыре и нефтяным Пайяхским месторождением – запасы должных объемов не утверждены, ведутся геологоразведочные работы. Проекты разработки не представлены», – указывает Михаил Григорьев.

          Алексей Безбородов «советует» чиновникам не переживать за невыполнение грузовых планов по Севморпути. «Найдутся отговорки. Цикличность погоды такова, что через пару лет все сковывает льдом и все – большой привет. Ничего тут не сделаешь», – говорит эксперт.

          Теоретически новым драйвером роста грузоперевозок по Северному морскому пути можно сделать транзит. «Сейчас большая часть грузов относится к РФ, то есть это наш импортно-экспортный груз, в основном экспортный либо каботажный (перевозка груза в пределах одной страны – прим. ВЗГЛЯД). Транзитного груза там нет: прошло всего девять пароходов. Ресурса для роста нет. Но если станет теплее хотя бы на 1,5 градуса, то транзит придет и будет хорошо. Но до серьезных объемов транзита по Севморпути надо ждать как минимум лет пять–шесть», – считает Безбородов.

          Как потепление связано с развитием транзита грузов по Севморпути? «Когда отойдет северный лед, понизится требование к ледовой классности пароходов, которые везут грузы по Севморпути. И тогда транзитеру не надо будет инвестировать в суда высокого ледового класса, что очень дорого», – поясняет эксперт.

          Михаил Григорьев рекомендует ставить реальные цели, опираясь на мнение профессионалов. В Минприроды ранее заявляли, что можно говорить лишь о 52 млн тонн грузов по Севморпути к 2024 году. Глава дирекции СМП «Росатома» Вячеслав Рушка считает, что через шесть лет будет только 60 млн тонн. То есть не хватит 20 млн тонн из-за нереализованных проектов, в числе которых добыча таймырского угля и пайхской нефти. На меньшие объемы грузов, чем прописано в майском указе, на самом деле, рассчитывают и в Минэнерго, и в Минтрансе. Остается вопрос – случится ли чудо в виде потепления?


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