США положили глаз на Северный морской путь

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12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 21:10  |  vz.ru
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По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

Наиболее очевидный кандидат на следующий удар США – черная металлургияФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Эффект, который новый пакет санкций произвел на российские рынки, дает Вашингтону стимул играть по принципу «цель оправдывает средства». Теперь США будут методично искать в экономике РФ слабые звенья, проверяя на прочность все сегменты, так или иначе встроенные в глобальный рынок. Но на какую отрасль придется следующий удар? Подробности...
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Украинские рыбаки пострадали от пиратства Киева

Украина вновь задержала российское судно, причем за «нарушение», которое совершил совсем другой корабльФото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Украина вновь захватила российское судно под предлогом «незаконной» деятельности на «оккупированной территории». Киев прикрывает свои пиратские действия заявлениями о том, что якобы Крым является украинской территорией. Этот повод украинцы могут использовать вечно, если их наглость не пресечь, считают эксперты. Тем временем украинские рыбаки, заранее испугавшись ответных российских мер, сами покинули Азовское море. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Россия ведет планомерную космическую экспансию

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Постепенно завершается реставрация ВДНХ. Один из главных ныне построенных павильонов – «Космос и авиация». И хочется надеяться, что через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Подробности...

Смешное надувание щек в исполнении мирового гегемона

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Американцы затянули ситуацию до того, что каждый даже не день, а час отсрочки от уже истекшего 48-часового срока, отпущенного Дональдом Трампом, вызывает смешливые комментарии разной степени остроумия. Подробности...
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Предлагаемый нам выбор «третьего пути» – ложный

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Для меня в статье Суркова самое удивительное – это фиксация на «государственном» и «идеологическом» уровне существования т.н. Востока. Как некой «оппозиции» Западу. Какой такой Восток? Что это вообще такое? Подробности...
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          США положили глаз на Северный морской путь

          США оценили перспективность Северного морского пути   12 апреля 2018, 20:35
          Фото: Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Северный морской путь должен быть международной транспортной артерией, и США претендуют на проведение здесь учений по обеспечению свободы мореплавания. Такая позиция Вашингтона по СМП будет неприятна Москве, заявил американский адмирал, командующий Береговой охраной США. Что же он имел в виду и в чем интересы США по отношению к российскому Севморпути?

          Соединенные Штаты считают, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества. Об этом заявил командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт, передает TACC.

          «В настоящее время нет нажима, направленного на то, чтобы проводить учения по обеспечению свободы мореплавания в Арктике. Однако... подход США заключается в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода – по мере того, как мы видим этот участок освобождающимся от льда», – заявил американский военачальник.

          Зукунфт признал, что такая позиция Вашингтона, касающаяся Северного морского пути, неизбежно натолкнется на неприятие Москвы. «Это потребует существенного диалога в будущем», – сказал глава американской Береговой охраны, которая является одним из пяти видов Вооруженных сил США наряду с сухопутными войсками, ВМС, ВВС и Корпусом морской пехоты.

          Может показаться, что американский адмирал намекает на то, что Россия якобы ограничивает проход судов по СМП для иностранцев. Но это не так – Северный морской путь открыт для всех стран еще с конца холодной войны. Правда, законодатели в прошлом году подготовили законопроект «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ» для поддержки по СМП перевозки и буксировки углеводородов судами под российским флагом. Им предлагается давать преимущественное право в пределах континентального шельфа. Это делается для поддержки российской судоверфи «Звезда». Однако этот законопроект совсем не означает запрета перевозок судами под флагами иностранных государств. Исключительного права российским судам никто не давал.

          Более того, само развитие Северного морского пути невозможно без роста транзита грузов по нему иностранцами, а не только российскими нефтяниками. И китайцы, а также сами американцы спокойно пользуются этим путем для перевозки грузов. Просто пока возможности СМП ограничены из-за отсутствия круглогодичной навигации, хотя с точки зрения поставок из Азии в Европу и обратно в летний период это, конечно, кратчайший путь.

          Зукунфт, наоборот, делает честь российскому арктическому пути, веря в его бурное развитие по мере того, как льды будут таять. Когда произойдет достаточное таяние, точно не ясно, оценки ученых разнятся. Но в целом речь идет о периоде после 2030 года. Некоторые говорят, что круглогодичное судоходство по СМП будет возможно с 2050 года.

          «Не стоит воспринимать слова господина Зукунфта как некую угрозу отобрать у России СМП. Адресаты этих слов находятся не в Москве, а в Вашингтоне»,

          – считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

          Чем же тогда должна быть недовольна Россия, по версии американского адмирала? Может быть, военными учениями? На самом деле Береговая охрана США лишь юридически военное ведомство, но по факту им не является. Она не подчиняется минобороны США и не имеет никакого отношения к проведению, например, учений Североатлантического альянса и даже к военно-морскому флоту в принципе, говорит Жарский.

          Это своего рода спасательная служба (по крайней мере в мирное время, во время войны корабли Береговой охраны переходят в подчинение ВМС США). Береговая охрана проводит поисково-спасательные работы, имеет некоторые функции правоохранительных органов, так как обеспечивает безопасность морских путей (от пиратов или браконьеров) и следит за исполнением морского права, а также борется с нелегальной миграцией. «Береговая охрана США работает во всех морях и океанах, омывающих США, а также в некоторых других странах, согласных с таким положением вещей. В ряде регионов Береговая охрана достаточно эффективно борется, например, с пиратами, но, скажем прямо, после завершения Второй мировой опасность в Арктике представляют собой разве что белые медведи и айсберги, и бороться тут Береговой охране особо не с кем», – говорит Жарский.

          Поэтому, говоря об учениях по обеспечению свободы мореплавания, Зукунфт вряд ли имеет в виду военные учения. Речь скорее о совместных учениях по спасению, например, застрявших во льдах гражданских судов или по ликвидации последствий разлива топлива. Учитывая, что по Севморпути активно ходят суда с нефтепродуктами, такие учения теоретически не лишены смысла.

          Кроме того, возможно, адмирал решил воспользоваться геополитическим напряжением и выбить для своей службы побольше денег. «Поскольку Береговая охрана США как минимум де-юре структура военная, то она может претендовать на раздуваемые сейчас впервые с конца холодной войны бюджеты, а для этого нужно как минимум напомнить о своем существовании и о нахождении и несении службы в непосредственной близости от потенциального противника», – говорит Жарский.

          Возможно, что Береговая охрана США недовольна, что Россия, являясь государством, вдоль берега которого проходит Северный морской путь, единолично занимается охраной и контролем пути. «После того, как США сняли запрет на экспорт энергоресурсов и стали одними из крупнейших поставщиков СПГ в Азию, суда под американским флагом стали ходить по СМП. Они везут ценные грузы, а охраняют их российские суда, то есть суда потенциального противника. Хотя охранять в Арктике по большому счету некого. Очевидно, служба все-таки рассчитывает на увеличение финансирования, а общая антироссийская риторика играет ей на руку», – отмечает собеседник. Хотя в этом нет никакого нарушения – по международному морскому праву именно Россия и должна охранять морской путь возле своих берегов.

          Северный морской путь все больше привлекает внимание разных стран. Грузопоток по нему с каждым годом растет. Если в 1998 году по СМП было перевезено всего 1,8 млн тонн грузов, то в прошлом году – уже 10,6 млн тонн. Причем объем трафика в западном секторе СМП – от Мурманска до порта Сабетта – уже сопоставим с европейским. К 2022 году объем перевозок вырастет до 40 млн тонн, а к 2025 году – до 65 млн тонн углеводородов, прогнозировал вице-президент Арктического экономического совета Евгений Амбросов.

          Работа для развития СМП ведется по всем фронтам, начиная со строительства ледокольного флота и заканчивая снижением торговых и административных барьеров.


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