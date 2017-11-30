Китай включил важнейший российский маршрут в сферу своих интересов

Китай наконец обратил внимание на уникальную возможность, которую давно предлагает ему Россия – транспортировку товаров через Северный морской путь. Пекин выступил с инициативой развития так называемого Полярного Шелкового пути, и это явно стало ответом на соответствующее предложение Владимира Путина. Что даст данный проект и Москве, и Пекину?

Китай официально объявил о намерении развивать инициативу «Полярный Шелковый путь» в Арктике, создавая морские торговые пути и укрепляя торговые отношения с разными странами региона. Пресс-канцелярия Госсовета КНР обнародовала в пятницу первую Белую книгу об арктической политике Китая, в которой говорится, что Пекин является важной заинтересованной стороной в делах Арктики.

Китай не имеет территорий в Арктике, но Госсовет отмечает его «географическую близость» к полярным областям. «Полярный Шелковый путь» будет частью более широкой китайской программы «Пояс и путь».

Как говорится в Белой книге, Китай намерен совместно с другими арктическими государствами создать морской экономический коридор между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан. Пекин готов поощрять китайские предприятия за участие в развитии инфраструктуры для этих путей и совершении коммерческих плаваний. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности морской навигации в Арктике. Китай уже принимает участие в исследовании таких путей, в частности гидрографической работе, а также в научных исследованиях Арктики.

Вместе с арктическими государствами Китай намерен развивать добычу нефти, газа, минеральных ресурсов и неископаемых видов топлива, а также развивать рыболовство и туризм.

Главным партнером Китая в этом деле, безусловно, станет Россия, которая активно развивает Северный морской путь (СМП). Скорее всего, именно успехи Севморпути и вдохновили Пекин на создание «Полярного Шелкового пути». В декабре прошлого года Владимир Путин сам предложил Китаю вместе сделать Северный морской путь Шелковым.

«Возможность лежала на поверхности, а Китай берется за любые возможности, которые считает экономически перспективными. Китай посмотрел на успехи России, оценил потенциал Севморпути и создал концепцию собственного участия в освоении этого пространства»,

– говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Еще в 2016 году благодаря строящемуся заводу «Ямал СПГ» и Новопортовскому месторождению грузоперевозки по Севморпути выросли до 7,5 млн тонн и впервые превысили объемы перевозок советского периода. Однако в прошлом году и этот рекорд был побит. В 2017 году по СМП было перевезено 10,7 млн тонн грузов. Росморречфлот прогнозирует, что через три года к 2020 году объем перевозок грузов по СМП вырастет до 44 млн тонн, а к 2030 году – до 70 млн тонн. Основные перевозки, конечно, будут связаны с энергоресурсами (СПГ, нефть, уголь и металлы). Большое значение для роста грузооборота имеет запуск завода «Ямал СПГ», где уже в декабре 2017 года из порта Сабетта танкерами-газовозами отправили пять партий СПГ.

Главное преимущество СМП – серьезное сокращение времени транспортировки грузов по сравнению с южными маршрутами, через Суэцкий или Панамский каналы.

В целом этот путь является крайне привлекательным для КНР. Ведь Китай – один из крупнейших игроков в сфере внешней торговли и крупнейший потребитель энергоресурсов. Поэтому использование морских путей и природных ресурсов Арктики может оказать огромное влияние на энергетическую стратегию и экономическое развитие Китая. Северный морской путь позволит Китаю быстрее доставлять грузы в Европу морем, сократить путь на 20–30%, а также сэкономить на топливе и кадровых ресурсах. Учитывая, что 90% китайских товаров доставляется именно по морю, развитие арктического Шелкового пути сулит Пекину серьезную экономию и рост прибыли.

Сейчас дорога из северных портов КНР в Роттердам через Суэцкий канал занимает 48 дней. А вот российский арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», например, добрался из Норвегии в Южную Корею всего за 15 суток, то есть в три раза быстрее.

Среди китайских грузовых судов первым Северный морской путь еще в 2013 году освоил китайский корабль Yong Sheng, принадлежащий китайской транспортной компании Cosco Shipping. Этот контейнеровоз стал первым совершившим путешествие из Китая в Европу не через Суэцкий канал, а по СМП. Он вышел из порта Далянь и прошел через Берингов пролив за 30 дней, что на две с половиной недели меньше, чем традиционный путь в 48 дней через Суэцкий канал и Средиземное море. Это неудивительно, ведь протяженность СМП 15 000 км, что на 4444 км меньше, чем путь из Шанхая в Роттердам через Суэцкий канал. Ко всему прочему, китайцы сэкономили тогда 820 тыс. долларов на перевозке груза.

А, например, торговое судно «Тяньцзянь» прошло по Севморпути в город Эсбьерг в Дании, сэкономив по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал около 15 дней и 383 т топлива, передавало китайское издание «Жэньминь жибао» со ссылкой на расчеты Cosco. В прошлом году китайцы впервые опробовали еще один новый путь. Китайский ледокол Xue Long прошел по Северо-Западному проходу в Арктике, преодолев путь из Азии в Северную Америку в рекордно короткие сроки. В целом летом 2017 года по СМП прошли уже шесть китайских судов.

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А в сентябре китайское исследовательское судно Xue Long впервые осуществило рейс Северо-Западным проходом вдоль северного побережья Канады, сократив время в пути из Нью-Йорка в Шанхай на семь суток по сравнению с маршрутом через Панамский канал.

Росту грузопотока также помогает климат. На фоне потепления в арктических водах становится меньше льда, что удлиняет и удешевляет судоходство.

«Китай, естественно, преследует свои интересы и пытается сэкономить на перевозках, поэтому объемы перевозок китайцев по СМП растут. Некоторые даже видят угрозу в такой экспансии. Теоретически возможны конфликты в будущем при существенном таянии льдов, а также росте военных амбиций Китая. Но на данный момент эти угрозы преувеличены», – считает Андриевский.

«Намного важнее то, что Китай будет инвестировать в развитие СМП. Это крупный партнер России, которому нужна торговля, транзит, полезные ископаемые. Наиболее здравомыслящий вариант для России сегодня – это сотрудничество с Китаем по развитию СМП, Арктики и собственных технологий, чем Россия и занимается», – добавляет он.

Китай сегодня активно сотрудничает с Южной Кореей, которая строит для него ледовые танкеры и готова построить даже ледокол. И невозможность России на данный момент стать конкурентом Кореи в строительстве судов для Арктики является главным современным вызовом для нашей страны, считает Андриевский.

«России необходимо развивать собственные производственные мощности по производству судов и танкеров ледового класса. Интерес к СМП будет только расти, значит, будет увеличиваться и интерес к подобной технике», – говорит он. Стоит, правда, заметить, что ровно для этого – создания судов ледового класса для работы на СМП – Россия строит в Приморском крае огромную судоверфь «Звезда».

Для России важны не только китайские грузы через Севморпуть, которые обеспечат его загрузку. Желание азиатских партнеров вкладывать огромные средства в развитие навигации и инфраструктуры довольно непростого пути – это огромный плюс. Совместное раскрытие потенциала СМП как важной части Шелкового пути станет отличным драйвером развития российской экономики, уверен собеседник.