Китай включил важнейший российский маршрут в сферу своих интересов

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27 января, суббота  |  Последнее обновление — 00:08  |  vz.ru
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Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару

Минфин США впервые за 28 лет возжелал слабый, а не сильный доллар Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/
Global Look Press
Почти три десятилетия минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты. И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо». Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем США совершают такой разворот и что это будет означать для России? Подробности...
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«Не хочу быть проституткой, хочу быть политиком»

Екатерина Гордон считает, что «у Эллы Памфиловой главная задача на этих выборах – все время удивляться»Фото: из личного архива
«Единственный человек, с которым мне было бы интересно вступить в конкуренцию, – это Владимир Владимирович Путин», – сказала газете ВЗГЛЯД певица, правозащитница и до сегодняшнего дня участница президентских выборов Екатерина Гордон. В интервью политик не только объяснила свое внезапное решение снять кандидатуру с выборов, но и дала отповедь своим критикам, включая телеведущего Владимира Соловьева.  Подробности...
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Военные США напрасно испугались российского проекта «Статус-6»

Документы проекта «Статус-6» были засвечены неслучайноФото: 1tv.ru
«Это вызов, на который у ВМС пока нет ответа», – констатируют американские военные. «Разрабатываемый Россией подводный плавательный аппарат с ядерной боеголовкой может обойти ПРО США», – стращают публику СМИ. Но, к сожалению для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект «Статус-6» не так страшен, каким его малюют. Подробности...
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Открытие американцев ведет Венесуэлу к войне за выживание

Открытые залежи на шельфе самого дикого государства Южной Америки составляют более 3,2 млрд баррелейФото: Sergio Moraes/Reuters
Самая бедная страна Южной Америки – Гайана – вытащила счастливый билет: компания ExxonMobil обнаружила на ее шельфе колоссальные залежи нефти. Проблема в том, что это открытие грозит Гайане скорой войной с одной из самых мощных армий региона, которая к такой войне уже давно готова. И дело тут вовсе не в агрессии Соединенных Штатов. Подробности...
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
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К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным

Антон Крылов, журналист
У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление. Подробности...
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Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные СМИ выделяют на давосском форуме речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить всех к мысли, что Европа двуполярна. Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Подробности...

Страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской

Руслан Осташко, политолог
К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами встанет серьезная задача. Подробности...
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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Китай включил важнейший российский маршрут в сферу своих интересов

          Китай принял предложение Путина сделать Севморпуть Шелковым   26 января 2018, 19:04
          Фото: imago stock&people/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Китай наконец обратил внимание на уникальную возможность, которую давно предлагает ему Россия – транспортировку товаров через Северный морской путь. Пекин выступил с инициативой развития так называемого Полярного Шелкового пути, и это явно стало ответом на соответствующее предложение Владимира Путина. Что даст данный проект и Москве, и Пекину?

          Китай официально объявил о намерении развивать инициативу «Полярный Шелковый путь» в Арктике, создавая морские торговые пути и укрепляя торговые отношения с разными странами региона. Пресс-канцелярия Госсовета КНР обнародовала в пятницу первую Белую книгу об арктической политике Китая, в которой говорится, что Пекин является важной заинтересованной стороной в делах Арктики.

          Китай не имеет территорий в Арктике, но Госсовет отмечает его «географическую близость» к полярным областям. «Полярный Шелковый путь» будет частью более широкой китайской программы «Пояс и путь».

          Как говорится в Белой книге, Китай намерен совместно с другими арктическими государствами создать морской экономический коридор между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан. Пекин готов поощрять китайские предприятия за участие в развитии инфраструктуры для этих путей и совершении коммерческих плаваний. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности морской навигации в Арктике. Китай уже принимает участие в исследовании таких путей, в частности гидрографической работе, а также в научных исследованиях Арктики.  

          Вместе с арктическими государствами Китай намерен развивать добычу нефти, газа, минеральных ресурсов и неископаемых видов топлива, а также развивать рыболовство и туризм.

          Главным партнером Китая в этом деле, безусловно, станет Россия, которая активно развивает Северный морской путь (СМП). Скорее всего, именно успехи Севморпути и вдохновили Пекин на создание «Полярного Шелкового пути». В декабре прошлого года Владимир Путин сам предложил Китаю вместе сделать Северный морской путь Шелковым.  

          «Возможность лежала на поверхности, а Китай берется за любые возможности, которые считает экономически перспективными. Китай посмотрел на успехи России, оценил потенциал Севморпути и создал концепцию собственного участия в освоении этого пространства»,

          – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

          Еще в 2016 году благодаря строящемуся заводу «Ямал СПГ» и Новопортовскому месторождению грузоперевозки по Севморпути выросли до 7,5 млн тонн и впервые превысили объемы перевозок советского периода. Однако в прошлом году и этот рекорд был побит. В 2017 году по СМП было перевезено 10,7 млн тонн грузов. Росморречфлот прогнозирует, что через три года к 2020 году объем перевозок грузов по СМП вырастет до 44 млн тонн, а к 2030 году – до 70 млн тонн. Основные перевозки, конечно, будут связаны с энергоресурсами (СПГ, нефть, уголь и металлы). Большое значение для роста грузооборота имеет запуск завода «Ямал СПГ», где уже в декабре 2017 года из порта Сабетта танкерами-газовозами отправили пять партий СПГ.

          Главное преимущество СМП – серьезное сокращение времени транспортировки грузов по сравнению с южными маршрутами, через Суэцкий или Панамский каналы.

          В целом этот путь является крайне привлекательным для КНР. Ведь Китай – один из крупнейших игроков в сфере внешней торговли и крупнейший потребитель энергоресурсов. Поэтому использование морских путей и природных ресурсов Арктики может оказать огромное влияние на энергетическую стратегию и экономическое развитие Китая. Северный морской путь позволит Китаю быстрее доставлять грузы в Европу морем, сократить путь на 20–30%, а также сэкономить на топливе и кадровых ресурсах. Учитывая, что 90% китайских товаров доставляется именно по морю, развитие арктического Шелкового пути сулит Пекину серьезную экономию и рост прибыли.

          Сейчас дорога из северных портов КНР в Роттердам через Суэцкий канал занимает 48 дней. А вот российский арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», например, добрался из Норвегии в Южную Корею всего за 15 суток, то есть в три раза быстрее.

          Среди китайских грузовых судов первым Северный морской путь еще в 2013 году освоил китайский корабль Yong Sheng, принадлежащий китайской транспортной компании Cosco Shipping. Этот контейнеровоз стал первым совершившим путешествие из Китая в Европу не через Суэцкий канал, а по СМП. Он вышел из порта Далянь и прошел через Берингов пролив за 30 дней, что на две с половиной недели меньше, чем традиционный путь в 48 дней через Суэцкий канал и Средиземное море. Это неудивительно, ведь протяженность СМП 15 000 км, что на 4444 км меньше, чем путь из Шанхая в Роттердам через Суэцкий канал. Ко всему прочему, китайцы сэкономили тогда 820 тыс. долларов на перевозке груза.

          А, например, торговое судно «Тяньцзянь» прошло по Севморпути в город Эсбьерг в Дании, сэкономив по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал около 15 дней и 383 т топлива, передавало китайское издание «Жэньминь жибао» со ссылкой на расчеты Cosco. В прошлом году китайцы впервые опробовали еще один новый путь. Китайский ледокол Xue Long прошел по Северо-Западному проходу в Арктике, преодолев путь из Азии в Северную Америку в рекордно короткие сроки. В целом летом 2017 года по СМП прошли уже шесть китайских судов.

          А в сентябре китайское исследовательское судно Xue Long впервые осуществило рейс Северо-Западным проходом вдоль северного побережья Канады, сократив время в пути из Нью-Йорка в Шанхай на семь суток по сравнению с маршрутом через Панамский канал.

          Росту грузопотока также помогает климат. На фоне потепления в арктических водах становится меньше льда, что удлиняет и удешевляет судоходство.

          «Китай, естественно, преследует свои интересы и пытается сэкономить на перевозках, поэтому объемы перевозок китайцев по СМП растут. Некоторые даже видят угрозу в такой экспансии. Теоретически возможны конфликты в будущем при существенном таянии льдов, а также росте военных амбиций Китая. Но на данный момент эти угрозы преувеличены», – считает Андриевский.

          «Намного важнее то, что Китай будет инвестировать в развитие СМП. Это крупный партнер России, которому нужна торговля, транзит, полезные ископаемые. Наиболее здравомыслящий вариант для России сегодня – это сотрудничество с Китаем по развитию СМП, Арктики и собственных технологий, чем Россия и занимается», – добавляет он.

          Китай сегодня активно сотрудничает с Южной Кореей, которая строит для него ледовые танкеры и готова построить даже ледокол. И невозможность России на данный момент стать конкурентом Кореи в строительстве судов для Арктики является главным современным вызовом для нашей страны, считает Андриевский.

          «России необходимо развивать собственные производственные мощности по производству судов и танкеров ледового класса. Интерес к СМП будет только расти, значит, будет увеличиваться и интерес к подобной технике», – говорит он. Стоит, правда, заметить, что ровно для этого – создания судов ледового класса для работы на СМП – Россия строит в Приморском крае огромную судоверфь «Звезда».

          Для России важны не только китайские грузы через Севморпуть, которые обеспечат его загрузку. Желание азиатских партнеров вкладывать огромные средства в развитие навигации и инфраструктуры довольно непростого пути – это огромный плюс. Совместное раскрытие потенциала СМП как важной части Шелкового пути станет отличным драйвером развития российской экономики, уверен собеседник.


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