Ляшко описал последствия возможного дефолта на Украине

В случае объявления на Украине дефолта гривна обесценится в четыре раза по отношению к доллару, заявил лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко.

«Мы требуем реальных реформ, а не дефолта, который предлагает нам нынешняя власть. В результате дефолта пострадает каждый украинец <...> это 100 гривен за доллар, сокращение рабочих мест, в том числе в угольной отрасли, а значит рост тарифов», – приводит слова Ляшко ТАСС.

Также он отметил, что его «Радикальная партия» будет требовать от президента Украины Владимира Зеленского кардинальной смены политики, особенно в энергетической отрасли.

«Ставка на национального производителя, пересмотр бюджета, инвестиции в добычу украинского угля», – пояснил лидер партии.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский призвал Зеленского последовать примеру Греции, отклонив программу МВФ по жесткой экономии и не выплачивая им долг, а также объявить дефолт на Украине.

Верховная рада ответила на такое предложение. Заявление Коломойского также прокомментировал эксперт Василий Стоякин, а киевский политолог объяснил призыв объявить дефолт.

На 28 мая, по данным Нацбанка Украины, курс составляет 26,4 гривны за доллар.

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