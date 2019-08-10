Украинцы попросили Зеленского сделать доллар национальной валютой

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой провести в стране денежную реформу и заменить гривну на доллар в качестве национальной валюты.

Автор петиции указывает, что «в связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу», заменив гривну «на более стабильную (валюту) – доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан».

Петиция была зарегистрирована 7 августа, ее подписали 40 человек.



Для того, чтоб петицию рассмотрел президент, ее должны подписать по меньшей мере 25 тыс. человек за 90 дней.



Также автор последней зарегистрированной петиции требует «уменьшить зарплату главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву в 70 раз». За два дня ее подписали 733 человека.

Ранее Украина решила ввести в оборот купюру в одну тысячу гривен.

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