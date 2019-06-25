Украина решила ввести в оборот купюру в 1 тыс. гривен

Национальный банк Украины с октября вводит в обращение новую банкноту номиналом в 1 тыс. гривен, сообщил глава регулятора Яков Смолий.

Купюра войдет в оборот с 25 октября, передает пресс-служба регулятора. На новой банкноте будет изображен академик Владимир Вернадский.

Помимо этого, решением нацбанка страны установлено, что монеты одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года.

«Также постепенно будет изыматься монета номиналом 25 копеек, которая пока остаётся платёжным средством», – отметил Смолий.

По его словам, после изъятия из оборота указанных монет и введения новой купюры банкнотно-номинальный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12.

«Именно ряд с 11-13 номиналов является наиболее употребляемым подходом для ведущих стран в разных уголках мира – от США, Канады, Большой Великобритании в Чехию, Дании, Швейцарии и Австралии», – уточнил Смолий.

В апреле прошлого года Нацбанк Украины ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны, которые заменили бумажные банкноты.