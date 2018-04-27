Украина выпустила монеты взамен банкнот

Нацбанк Украины ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны, которые должны заменить бумажные банкноты, рассказал директор департамента денежного обращения нацбанка Виктор Зайвенко.

Первая партия новых монет отчеканена в количестве более 7 млн штук каждого номинала и распределена между подразделениями нацбанка для дальнейшего распределения между банками, говорится в сообщении нацбанка Украины.

Всего в этом году будет отчеканено около 140 млн монет номиналом 1 гривна (вес 3,3 грамма) и 145 млн монет номиналом 2 гривны (вес 4 грамма).

Новые монеты будут действовать параллельно с бумажными банкнотами того же номинала и монетами в 1 гривну старого образца. Банкноты изыматься не будут, их просто прекратят печатать и не будут пускать в денежный оборот.

Необходимость выпуска монет в нацбанке объяснили экономией: срок службы монеты достигает 20 лет, а банкноты изнашиваются в течение года. Замена позволит сэкономить до 1 млрд гривен.

«Замена банкнот низких номиналов связана также с развитием безналичных расчетов, изменением покупательной способности гривны за последние 20 лет и изменением в поведении потребителей», – заметил Зайвенко.

В 2019-2020 годах нацбанк выпустит монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Напомним, в среду нацбанк ввел в оборот новую памятную монету, посвященную Крыму.