Нацбанк Украины выпустил посвященную Крыму памятную монету

Национальный банк Украины в среду, 25 апреля, ввел в оборот новую памятную монету, посвященную Крыму.

Как сообщается на сайте национального банка, номинал новой монеты составляет 5 гривен (0,2 доллара), тираж – 45 тыс. штук, розничная цена – 44 гривны (1,7 доллара).

На аверсе монеты изображена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), античный корабль на фоне стилизованных волн, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу – гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты, цветы горной лаванды. На аверсе также нанесены надписи: «Национальный банк Украины» и «Пять гривен», украинский трезубец, год чеканки монеты и логотип банкнотно-монетного двора украинского Нацбанка.

На реверсе монеты изображена стилизованная карта Украины с Крымом на фоне авторского орнамента, по кругу размещены надписи: «Автономная республика Крым» и «Украина».