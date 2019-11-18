Украину предупредили о скатывании в долговую яму

С начала 2019 года Украина начала скатываться в долговую яму, заявила заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.

В статье, опубликованной в украинском издании «Зеркало недели», эксперт отметила, что двукратный рост государственных займов и суммы погашения государственного долга в январе-сентябре 2019 года усилил долговую зависимость государственных финансов и повысил фискальные риски.

Богдан подчеркнула, что выросло и присутствие иностранных инвесторов на рынке облигаций внутреннего государственного займа. По ее словам, это повышает риски ликвидности для правительства страны и делает более неустойчивым платежный баланс.

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Привлечение внутренних и внешних государственных займов по аномально высоким ставкам стало также причиной увеличения доли долговых выплат в затратах бюджета, указала эксперт.

Напомним, в сентябре государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 1,02 млрд долларов.

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