Госдолг Украины достиг почти 83 млрд долларов

В сентябре государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 1,02 млрд долларов, сообщил минфин страны.

Министерство сообщает, что в гривневом эквиваленте долг снизился на 69,44 млрд гривен, а вот в долларовом эквиваленте – вырос на 1,02 млрд, передает РИА «Новости».

На конец сентября долг достиг суммы в 82,95 млрд долларов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна оказалась на пороге экономического прорыва.

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