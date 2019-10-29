Зеленский заявил, что Украина «на пороге экономического прорыва»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна оказалась на пороге экономического прорыва, о чем свидетельствует рост ВВП на 4,6%.

«Я уверен, что сейчас мы стоим на пороге экономического прорыва», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Он заявил, что на это указывает рост реального ВВП во втором квартале 2019 года на 4,6%. Также существенно улучшены прогнозы международных организаций по экономическому росту на Украине в 2020 году. Также страна поднялась на семь позиций в рейтинге Doing Business.

«Это же радостно, нет? Очень», – сказал Зеленский.

Он напомнил, что был улучшен кредитный рейтинг Украины и снижена ставка Нацбанка. Зеленский также сравнил Украину с американской компанией Apple, начавшей развитие в гараже.

«Разочарование либо уничтожает тебя окончательно, либо в конце концов сделает тебя сильным. Сегодня наша страна, сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении, но мы – Apple, которая начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг (американский велогонщик, у которого врачи обнаружили рак), которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что после самой темной ночи обязательно приходит очень яркий восход», – сказал Зеленский.

Зеленский считает, что шаги Украины на пути развития пока медленные из-за конфликта в Донбассе.

Согласно данным государственной службы статистики, рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении. В первом квартале он составлял 2,2%. Украинский экономист Виктор Скаршевский объяснял, что это свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.

Газета ВЗГЛЯД писала о феномене одновременного роста экономики и дефицита бюджета Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД