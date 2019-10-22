Названа причина аномального роста ВВП Украины

Украинский экономист Виктор Скаршевский заявил, что ситуация на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.

Скаршевский напомнил, что в 1990-е годы в экономике также наблюдался спад, тогда как в долларах ВВП рос. По мнению экономиста, для такого роста необходимо, чтобы темпы инфляции опережали динамику изменений курса американской валюты. Об этом он заявил в эфире канала «Капитал», передает РИА «Новости».

Экономическую ситуацию на Украине в настоящее время он назвал «арифметической операцией», отметив, что, если долларовые цены продолжат расти, население будет платит больше не только в национальной валюте, но и в американской.

Согласно данным государственной службы статистики, рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении. В первом квартале он составлял 2,2%.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о феномене одновременного роста экономики и дефицита бюджета Украины.