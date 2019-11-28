Рейтинг Зеленского рухнул

Падение доверия граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому в ноябре значительно ускорилось, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии.

Так, согласно результатам опроса, в начале сентября 72% украинцев говорили о позитивном отношении к Зеленскому, в октябре этот показатель составил 66%, в начале ноября – 64%, а к концу месяца опустился до 52%.

При этом число тех, кто негативно относится к украинскому президенту возросло с 7% до 19%.

Также на 10% – до 54% с начала ноября уменьшилось число тех, кто одобряет деятельность Зеленского. На 13% – до 36% выросло число тех, кто не одобряет деятельность президента.

Особенно на рейтинг украинского президента повлияло принятие парламентом земельной реформы. Против свободной продажи земли выступило большинство населения Украины. Многие депутаты Верховной рады также были категорически против закона, как и близкий соратник Зеленского – олигарх Коломойский. Президент Украины уломал их крайне жестокими методами.

Блогер Анатолий Шарий, комментируя решение Верховной рады одобрить план земельной реформы президента Зеленского, заявил, что «проталкивание этого закона в стране, где половина населения – нищие, позор. Рейтинг «ЗЕ-команды», но пока что не самого президента, теперь устремится к нулю».