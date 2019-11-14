Закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану

На Украине политический кризис. Зеленский продавил через парламент земельную реформу, хотя обещал провести данный вопрос через референдум. Против свободной продажи земли большинство населения Украины. После голосования в Раде о переходе в оппозицию к власти заявили основные политические партии. Есть недовольные и в президентской «Слуге народа». И это может стать катализатором нового госпереворота.

Избранная в июле Верховная рада пережила в среду самое скандальное заседание в своей короткой истории. Его итоги еще долго будут сказываться и на политической, и на экономической обстановке в стране. Президент Владимир Зеленский вынес на повестку вопрос о свободной продаже земли.

Вообще все рассмотрение проекта сопровождалось криками «Позор» из уст оппозиционных депутатов. Но страсти накалились еще до начала заседания. В центре зала собрались депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа», а ее представитель, одновременно советник президента и его главный идеолог Никита Потураев захватил трибуну, чтобы не пускать туда никого из оппозиционеров. «Мы сегодня закопаем вашу коммуняцкую идеологию окончательно!» – кричал идеолог, стуча кулаком по трибуне.

Чтобы переубедить колеблющихся депутатов, Потураев кричал, что продажа земли разрешена во многих странах. «У Путина есть рынок земли с 2001 года, у поляков есть рынок земли, у венгров есть рынок земли. Они что лучше, чем украинцы?» – спрашивал депутат.

В это время снаружи, у стен парламента, активисты Всеукраинской аграрной рады и «свободовцы» начали акцию протеста, самым ярким атрибутом которой стала дохлая свинья в гробу в качестве символа скорых похорон украинского сельского хозяйства. Манифестанты выстроились в живой коридор для идущих на заседание депутатов, провожая их криками «Ганьба» («Позор»). Под этот рев, доносившийся снаружи, и открылось заседание в 10 утра.

Изначально ожидалось рассмотрение 11 законопроектов по рынку земли, но на голосование в итоге поставили альтернативный вариант от главы аграрного комитета Михаила Сольского, который по сути дублировал их содержание. Стало ясно, что правительство не хочет разбивать голосование за реформу на 11 частей и намерено решить дело одним махом.

Когда Потураев наконец освободил трибуну, отмечает «Strana.ua», ее захватила фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь». Представитель «Оппозиционной платформы», бывший прокурор Ренат Кузьмин заявил, что правительство так спешит протащить законопроект, поскольку уже в четверг в Киев прибывает миссия МВФ. А именно МВФ давно добивался свободной купли-продажи земли на Украине.

Депутат от этой же партии Сергей Ларин в это время сообщил в соцсетях о распространяемых по залу «мотиваторах» – листовках с объяснением пользы от продажи земли иностранцам.

«Если продадим нашу землю за бесценок западным выгодоприобретателям, то они с оружием возьмутся защищать Украину от «вражеской» России»,

– сообщил нардеп. Во время выступления представителя «Оппозиционной платформы» Вадима Рабиновича кто-то из зала перебил его, обвинив в наличии израильского гражданства, на что Рабинович в ответ обозвал обидчика «ишаком» и «подонком».

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко перед голосованием предупредила, что нынешняя сессионная неделя станет самой трагической в истории страны, если реформу одобрят. Оппозиция все не хотела уступать трибуну, однако спикер Рады Дмитрий Разумков ловко обыграл ее, разрешив желающим выступать прямо с места.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подошел к Разумкову с телефоном, на экране которого журналисты с балкона разглядели – на проводе «Зе Вова». Похоже, звонил сам президент. Перед заседанием он лично приезжал в парламент и провел заседание фракции «Слуга народа» в закрытом режиме.

Очевидно, что президент боялся, что даже в его собственной партии будут колебаться. И действительно, в итоге 27 членов его партии не поддержали проект. Ведь ранее Зеленский посулил, что вопрос продажи земли решат сами украинцы на референдуме. Опросы же социологов показывают, что более 70% населения выступают против распродажи земель, опасаясь, что ее купят олигархи и иностранцы за бесценок.

В ходе дискуссии Арахамия поклялся, что лично сложит депутатский мандат, если обещанный референдум таки не будет проведен. Правда, непонятно, зачем понадобится плебисцит, если Верховная рада сама до этого и так уже все решит.

Когда на табло высветились итоги голосования, присутствовавший в зале премьер-министр Украины Алексей Гончарук радостно встал и поднял руки в победном жесте, указательными пальцами вверх, словно забивший решающий гол футболист.

Проект поддержали 240 депутатов при минимуме в 226 голосов. 227 голосов дали «слуги народа» и 13 – внефракционные депутаты. «Евросолидарность», «Батькивщина», «Оппозиционная платформа» и «За будущее» голосовали против.

«13 ноября – день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу – мораторий, а «своим людям» – все», – заявил после заседания Гончарук. По его словам, закон означает для Украины «переход от феодализма к реальным рыночным отношениям». «Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом», – заключил Гончарук.

На эту тему

Правда, пока депутаты приняли законопроект только в первом чтении. Он разрешает с 1 октября 2020 года продажу сельхозземель, отменяя мораторий на продажу, который действовал 18 лет. На его отмене настаивал МВФ, который остается одним из важнейших кредиторов Украины. Правда, для иностранцев запрет продлится до 2024 года.

Тимошенко после заседания объявила о том, что ее партия «Батькивщина» переходит в непримиримую оппозицию к Зеленскому, точнее – в оппозицию «к политике уничтожения Украины».

Блогер Анатолий Шарий, который также возглавляет партию «Европейский блок Анатолия Шария», назвал позором проталкивание такого закона в стране, где половина населения находится за чертой бедности. Он прогнозирует, что теперь рейтинг «Зе-команды» устремится к нулю. «Многие мои знакомые интересуются, разве обещанные всеукраинские референдумы по поводу земли уже прошли? Мы и не заметили. Ведь одним из обещаний «Зе-команды» было народовластие, а именно референдумы по всем ключевым вопросам. Но более важного вопроса, чем вопрос земли, придумать сложно. Тем не менее «Зе-команда» это пропихнула. Это я напрямую связываю с требованием очередного транша у Запада – для погашения долга за предыдущий транш», – сказал блогер.

Поведение Гончарука на заседании вызвало у него негативные чувства. «Его знаки можно истолковать как «мы их сделали», причем «их» означало «избиратели». Вот почему рейтинг «Зе-команды» теперь стремится к нулю. Они каждый день собственными руками топят свой рейтинг», – недоумевает блогер.

В том, что голосование повлияет на уровень доверия к президенту и Верховной раде, уверен директор Киевского института конфликтологии Михаил Погребинский. «Теперь вопрос в том, будет ли доверие лично к Зеленскому снижаться стремительным образом или плавно, как это началось уже в отношении к парламенту и правительству, – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД. – Рейтинг президента уже меняется, но не так сильно, как рейтинг правительства и парламента, который упал на 10% за три недели».

«Законопроект прошел только первое чтение. Еще будет второе чтение, будут внесены какие-то поправки. Но процесс деградации доверия к власти, однозначно, усилится», – уверен Погребинский.

«У меня есть сомнения, что этот закон вызовет новый Майдан, массовую кампанию против власти и за сохранение земли. Но все же полностью этого не исключаю, поскольку есть заинтересованные люди, среди которых и Порошенко, и Тимошенко, и люди, которых, по меткому выражению Коломойского, называют «соросятами» – это компания, которая прошла в парламент под брендом «Голос» Вакарчука», – отметил собеседник.