«План Зеленского» по Донбассу отличается наглостью

На заседании контактной группы в Минске украинская сторона выдвинула условия к Москве, Донецку и Луганску, пояснив, чего хочет в обмен на «формулу Штайнмайера». Судя по всему, в этих требованиях и заключается первичный «план Зеленского по Донбассу», который уже успели одобрить в ЕС. Среди прочего там есть призыв к ДНР/ЛНР отказаться от рубля и только одно принципиальное новшество.

На фоне протестов под лозунгами «Нет капитуляции!» и провокаций националистов возле линии фронта президент Владимир Зеленский собрал рекордную по продолжительности пресс-конференцию, на которой заявил примерно следующее.

«Формулу Штайнмайера» Украина действительно признала, но возвращать Донбасс будет на своих условиях. А на каких именно, узнаете чуть позже.

«Чуть позже» наступило вчера, когда в Минске прошло заседание т. н. трехсторонней контактной группы по урегулированию. Три стороны – это Россия, Украина и ОБСЕ. Еще две – ДНР и ЛНР – как бы присутствуют, но полноценными участниками переговоров Киевом вопреки реальности не признаются, потому и «трехсторонняя».

Украину на таких встречах по-прежнему представляет экс-президент Леонид Кучма. Из «Фейсбука» пресс-секретаря Кучмы Дарьи Олифер мир и узнал о выдвинутых республикам Донбасса условиях, как ранее там же впервые увидел пресловутую «формулу Штайнмайера» с украинской визой.

Сутками ранее этот «план Зеленского», судя по всему, был утвержден Евросоюзом. Известно, что глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам некий концепт «болезненных шагов», призвав «помочь дожать Россию». Позднее глава европейской дипломатии Федерика Могерини охарактеризовала его предложения как «достаточно всеобъемлющие» и «удовлетворительные». «Мы увидели некоторое позитивное развитие и хотим поддержать его», – сказала она.

Вряд ли Олифер обнародовала все пункты этого таинственного плана, скорее всего, только часть. В любом случае это та переговорная позиция, с которой Зеленский намерен выйти на «нормандский формат» – переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции о будущем Донбасса. Для возобновления этих переговоров Москва требовала согласовать «формулу Штайнмайера» и организовать развод сил в Донбассе. К настоящему моменту он срывался уже трижды, так что дата встречи четверки по-прежнему не определена.

Несмотря на открытую, даже показательную деятельность радикалов возле линии фронта, Олифер обвинила в срывах именно ДНР и ЛНР (в чем, собственно, нет ничего нового – это традиционная украинская тактика). И только после этого перешла к условиям, при выполнении которых Киев согласен имплементировать (сиречь выполнять) Минские соглашения. Их можно разделить на два блока – экономический и политический.

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Регионами с особым статусом в составе Украины

Обычными регионами в составе Украины

Регионами в составе России



В экономическом блоке всего два пункта – выход ДНР и ЛНР из рублевой зоны и «возвращение украинской государственной и частной собственности, в том числе и восстановление уплаты налогов в украинский государственный бюджет».

Звучит солидно и весьма патриотично, только на деле ничего не дает. В реальности Киев не заинтересован в обеспечении денежной эмиссии народных республик, поскольку на данном этапе это чревато для него проблемами, а для групп влияния в ДНР и ЛНР, напротив, новыми возможностями для разнообразного «схематоза».

Еще сложнее с обращением вспять национализации донбасских предприятий, о которой газета ВЗГЛЯД в свое время подробно писала. Наиболее пострадавшей стороной тогда оказался самый богатый человек Украины и главный спонсор Партии регионов Ринат Ахметов. У команды Зеленского нет никаких причин считать Ахметова «своим» и делать ему приятное. Зато это может стать козырем в руках националистов, которые обязательно обратят внимание на странные приоритеты президента.

А главное, что таким вот способом сепаратистские конфликты не решались нигде и никогда. Это очевидная попытка поставить телегу впереди лошади, на что Киеву укажут и в Москве, и в Донецке, и даже в Брюсселе. Ранее газета ВЗГЛЯД обсуждала возможность отказа от национализации с главой ДНР Денисом Пушилиным, и он нашел ее маловероятной:

«Никто не будет вырывать этот вопрос из контекста выполнения пунктов Минских соглашений. Восстановление социально-экономических связей значится в них под цифрой 8. Чтобы дойти до него, нужно много чего выполнить Украине, в том числе и узаконить через внесение изменений в конституцию понятие особого статуса».

Таким образом, скорее всего, речь идет о фигуре, которой шахматист заранее готов пожертвовать. То есть эти требования нужны Киеву лишь для того, чтобы звучно отказаться от них в рамках переговоров и выдать этот отказ за компромисс.

Спасибо, не интересно. Идем дальше.

Политический блок объемнее – в нем семь пунктов. Часть из них выглядит как нечто само собой разумеющееся. По крайней мере, представить имплементацию хоть тех самых Минских соглашений, хоть многострадальной «формулы Штайнмайера» без них непросто. Это прекращение огня, «разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения», а также «обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины».

Собственно, роль ОБСЕ как контролирующей организации изначально подразумевалась миротворческим процессом. Уточнение «на всей территории» говорит о согласии Киева на то, чтобы международные наблюдатели следили как за ополченцами ДНР и ЛНР, так и за излишне пассионарными националистами с украинской стороны. Логично.

Еще один пункт – «вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники» – не заслуживает внимания как заведомо пропагандистский. Имеется в виду все та же старая песня – нет никакой «донбасской стороны конфликта», есть только «российские захватчики». Как мы видим, новому правительству в Киеве тоже не лень исполнять эту песню дежурным образом, хотя наиболее адекватные люди с украинской стороны сквозь зубы признают, что российских военных в Донбассе нет (зато, по их словам, есть «неофициальные военные советники»).

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В конечном счете по-настоящему проблемных пунктов всего три. В первую очередь это «установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы». Но и тут ничего объяснять не нужно – не первый год об этом спорим: «утром деньги – вечером стулья» или наоборот?

Сперва выборы в ДНР и ЛНР и принятие закона об особом статусе Донбасса по «формуле Штайнмайера», а уже потом передача границы – это принципиальная позиция и Донецка, и Луганска, и Москвы, поскольку доверять Киеву у них нет никаких оснований. Маловероятно, что, впечатлившись принципиальностью Зеленского, там передумают. К тому, что это будет наиболее «горячий» пункт, все давно готовы.

Следующий пункт касается тех самых выборов – от ДНР и ЛНР требуется «обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей». Понятно, что так или иначе выборы должны пройти. Понятно, что по украинским законам, принятым или подкорректированным на сей счет (это прописано в Минских соглашениях). Но пока никто не представляет себе, каким образом в выборах и агитации на территории ДНР и ЛНР сможет принять участие, например, партия «Правый сектор*». Подтянув своих кандидатов из окопов под Мариуполем, что ли?

Судя по всему, согласование этого и подобных ему «особо интересных» и «сугубо практических» вопросов отнесено на неопределенное будущее, когда предполагается биться за каждую строчку в «законе о выборах», чтобы они как минимум не противоречили здравому смыслу. Если смотреть на вещи реалистично, в итоге это может затянуться на очень долгий срок и оставить конфликт в хронически замороженном состоянии.

И наконец, последнее – единственное настоящее новшество, которое содержится в требованиях Киева. Олифер сформулировала это так: «роспуск квазигруппировок «Л/ДНР».

Очень расплывчатое требование. Непонятно даже, что имеется в виду – сами народные республики как протогосударственные образования или их объединенные вооруженные силы.

В любом случае это означает следующее: те люди, которые сейчас являются чиновниками и военными ДНР и ЛНР, должны признать, что юридически они не ДНР, не ЛНР, а непонятно кто, но должны подчиняться законам Украины. Это форма добровольной капитуляции, которую Зеленский собирается принять и предъявить националистам и прочим избирателям – «смотрите, я победил».

То, что никакого статуса за функционерами ДНР и ЛНР ни Киев, ни Запад и так не признают (а Россия признает по факту, но не юридически), особой роли не играет. Заключение той или иной территории и той или иной власти на этой территории в некие юридические рамки, наделение их хотя бы условной легитимностью является строго обязательным в любых сепаратистских конфликтах – именно от этого отталкиваются при дальнейших торгах.

Это как если бы Британская империя потребовала от США отказаться от Декларации независимости, которой она, конечно же, не признавала. Понятное требование, но для его реализации необходимо выиграть войну. Чего ни Лондон, ни Киев, напомним, сделать не смогли.

Другое дело, что априори невыполнимым это требование не является, чему способствует расплывчатость требования. Роспуск ДНР и ЛНР с дальнейшим слиянием в Единую Республику Новороссии – это тоже подходящее к задаче решение. Киеву оно резко не понравится, но есть и другие – придание народным республикам какого-то другого статуса, обеспеченного, например, ОБСЕ или Парижем и Берлином. Налицо ограниченное лишь фантазией пространство для юридических уловок и маневров, вопрос лишь в том, что может стать компромиссной конструкцией и как она будет оформлена – международным договором, внутриукраинским законом, мандатом некой организации и т. д.

То, что просит Зеленский, в конечном счете может оказаться простой формальностью, которая, тем не менее, даст ему повод объявить себя и всю Украину победителями в конфликте.

Теоретически это можно обсуждать, хотя и не хочется. Но уже сейчас понятно, что никакого «роспуска» без тотальной амнистии для ополченцев и функционеров ДНР и ЛНР, о которой Зеленский, по его заявлению, «говорить не хочет», случиться не может. Прошедшие жестокую войну люди не объявят себя «никем» и не будут разоружаться лишь с той целью, чтобы их тут же арестовали – так не было еще никогда и не будет нигде, у миротворческих процессов свои законы и традиции.

Так что гораздо более интересным по-прежнему представляется организация выборов в ДНР и ЛНР по украинским законам – пока еще никому не понятно, как к этому можно подступиться в принципе. Чтобы хотя бы взвесить этот вопрос, «нормандскому формату» нужно собраться вновь, чего не будет без развода сил в условиях, когда вооруженные националисты грозятся его не допустить.

В сухом остатке получается, что Зеленский со своими требованиями забежал слишком далеко вперед. Ставки тех, кто говорит о дальнейшей заморозке конфликта в связи с «неразрешимыми противоречиями на пути имплементации Минских соглашений», пока что выглядят вполне рациональными.

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