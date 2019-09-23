Пушилин: Возвращение активов киевскому бизнесу маловероятно

«Недавно я награждал спасателей МЧС. Один из них остался без руки – пожарных обстреляли со стороны позиций ВСУ, когда они прибыли тушить дома, загоревшиеся от снарядов противника», – рассказал газете ВЗГЛЯД глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, эти новые военные преступления – уже на совести Зеленского.

После того, как год назад истерзанная войной Донецкая народная республика лишилась своего лидера – Александра Захарченко, его место занял Денис Пушилин. Вначале – в статусе врио, а с ноября прошлого года – в статусе законно избранного руководителя ДНР.

За это время произошло немало событий, напрямую затрагивающих всех рядовых местных жителей. Во-первых, Путин принял историческое для всего Донбасса решение, позволив его жителям получить долгожданные российские паспорта. Во-вторых, сменилась власть в Киеве: вместо кровожадного Петра Порошенко на украинский трон взошел Владимир Зеленский, обещавший Донбассу мир. Сменился и состав Верховной рады, из-под купола которой вылетело большинство радикальных националистов.

Однако надежды жителей Донбасса на прекращение войны пока не оправдались: артобстрелы продолжаются, о снятии экономической блокады в киевских кабинетах говорят шепотом.

Но в Донбассе, ставшем центром русского мира, не унывают: инфраструктура потихоньку восстанавливается, а покинувшие республику жители возвращаются в свои родные дома. О том, какими темпами возвращаются беженцы, в том числе и с Украины, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

ВЗГЛЯД: Денис Владимирович, сообщается, что российские паспорта получили около 15 тысяч жителей Донбасса. Можно ли считать темпы выдачи достаточными? Ведь в обеих республиках живет около 4 млн человек. В киевской прессе отметили, что паспортизация такими темпами потребует 20–30 лет.

Д. П.: Не кажется ли вам, что таким образом в Киеве обреченно соглашаются, что в ближайшие десятилетия республики никакого отношения к Украине иметь не будут? А если серьезно, то темпы приема документов наращиваются.

За время с момента выхода указа президента России Владимира Путина об упрощенной процедуре получения российского гражданства – напомню, это случилось 24 апреля – миграционной службе совместно с другими ведомствами ДНР удалось осуществить колоссальную работу. Уже 3 мая начался прием документов, при этом поток желающих превышал все мыслимые возможности действующего на тот момент состава миграционной службы.

Жители республики исполнения мечты стать россиянами ждали пять лет, и многие не соглашались отсрочить получение вожделенного документа до того момента, как схлынет первый ажиотаж. Миграционная служба на ходу расширялась, открывались новые пункты приема (сейчас их 34), увеличивался штат, закупалась техника, внедрялась электронная очередь.

За эти месяцы миграционная служба обслужила более 160 тыс. человек. Это с учетом приема документов на паспорт ДНР, паспорт РФ, а также консультаций, когда человек обратился с вопросом или документы принес, но они пока не соответствуют требованиям. Из них паспорт России на 20 сентября получили около 18,5 тыс. человек.

Процесс точно не растянется на десятилетия, потому что все стороны заинтересованы в ускорении темпов.

ВЗГЛЯД: Достоверны ли сообщения киевской прессы о том, что паспорта дают в первую очередь чиновникам, и в особенности силовикам, а не обычным жителям?

Д. П.: Недостоверны. Я сам совсем недавно получил российский паспорт. Большинство чиновников еще не получили. Возможно, до Киева дошла информация – как обычно, в искаженном виде – о том, что в ведомствах, чтобы не перегружать очереди в пунктах приема, ведется подготовка пакетов документов сотрудниками отделов кадров. Таким образом снимается нагрузка с работников миграционной службы, которые сосредотачиваются на приеме людей из живой очереди.

Срок проверки правоохранительными органами чиновников тоже короче – по понятным причинам. Вот и создается ложное впечатление, что госслужащие идут в каком-то льготном порядке. Нет, конечная очередь для всех одна, к тому же она формируется в Миграционной службе России.

ВЗГЛЯД: Меняется ли ситуация на линии соприкосновения после смены власти в Киеве?

Д. П.: Меняется, но не в лучшую сторону. От Зеленского, якобы жаждущего мира в период предвыборных обещаний, так никто и не услышал приказа о прекращении огня, когда он стал президентом Украины. На линии соприкосновения то и дело происходит обострение по вине украинских вооруженных формирований, они постоянно совершают провокации.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Недавно я награждал спасателей МЧС. Один из них остался без руки – пожарных обстреляли со стороны позиций ВСУ, когда они прибыли тушить дома, загоревшиеся от снарядов противника. Эти циничные преступления – ответственность Зеленского.

ВЗГЛЯД: Как бы вы оценили состояние экономики ДНР? Какие отрасли конкурентоспособны?

Д. П.: Все наши традиционно лидирующие отрасли – угольная, металлургия, химическая – могут быть конкурентоспособными только при наличии признания ДНР как государства. Пока его нет, говорить об эффективности сложно.

То, на что мы можем влиять на сто процентов, начинает показывать результативность в достаточно короткие сроки. Например, до конца прошлого года аграриям республики приходилось работать, мягко говоря, в невыгодных условиях.

Мы срочно изменили законодательство на стимулирующее для развития сельского хозяйства, постоянно решали проблемы аграриев, во многом шли им навстречу. И в этом году мы со своим зерном: у нас сбор пшеницы на 46% выше по сравнению с прошлым годом. Для республики такой результат важен, так как мы сможем удерживать стоимость хлеба на социальном уровне.

Так что пока то, что нужно производить для внутреннего рынка, нам удается гораздо лучше, чем для внешнего. Мы видим неплохие результаты, но при экспортно ориентированном характере промышленности Донбасса этого явно недостаточно. Хотя мы усиленно развиваем и торговлю за рубеж.

ВЗГЛЯД: Возможно ли возвращение ситуации, существовавшей до начала блокады весны 2017 года, когда предприятия работали на территории ДНР, платили зарплату рабочим, но их оперативное управление сохранялось за крупными украинскими бизнесменами – Ахметовым, Новинским и другими?

Д. П.: Такая вероятность чрезвычайно мала, потому что никто не будет вырывать этот вопрос из контекста выполнения пунктов Минских соглашений. Восстановление социально-экономических связей значится в них под цифрой 8.

Чтобы дойти до него, нужно много чего выполнить Украине, в том числе и узаконить через внесение изменений в конституцию понятие особого статуса. А мы видим, что вытворяет Киев в договорном процессе по поводу подписания «формулы Штайнмайера». Некоторые его представители ведут себя как ужи на сковородке – на глазах у всех наблюдателей, гарантов процесса.

При таком безответственном отношении к любым договоренностям не стоит всерьез обсуждать последствия, которые могут наступить только при выполнении базисных вещей. Напомню, что не выполнен даже первый пункт – всеобъемлющее прекращение огня.

ВЗГЛЯД: В партии Зеленского «Слуга народа» на прошлой неделе придумали «дорожную карту маленьких шагов» навстречу Донбассу: создание торговых логистических центров возле КПП на линии соприкосновения, упрощение процедуры получения первого украинского паспорта и выдачи пенсий жителям республик Донбасса. Что-то из предложенного будет полезно для жителей ДНР?

Д. П.: Минские соглашения – это и есть дорожная карта. Когда Украина не может ей следовать, она придумывает ответвления в сторону от трассы. Громко говорить о «маленьких шагах» на месте бесполезно, если нет движения в целом.

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О каком первом получении паспорта можно говорить, если сотни жителей республик несколько лет не могли фото вклеить при наступлении соответствующего возраста? Из-за этого мы вынуждены в 2016 году начать выдавать паспорта ДНР, иначе люди были лишены элементарных прав. О какой заботе о жителях республик можно говорить, одновременно их расстреливая? Циничное лицемерие – по-другому жители республики такие заявления Киева не воспринимают.

ВЗГЛЯД: Говорят, Донбассу грозит депопуляция. При этом сам же Киев в августе признал, что многие жители Донбасса, уехавшие на Украину, в том числе и пенсионеры, теперь возвращаются в ДНР и ЛНР. Как бы вы оценили темпы возвращения населения в целом – и с Украины, и из России?

Д. П.: Численность населения не может не сокращаться при наличии военного конфликта, но темпы депопуляции точно не несут катастрофического характера. Очень многие наши земляки, уехавшие в самое тяжелое время, возвращаются. Дома все равно лучше.

Чтобы узнать численность и демографический состав населения и на основе этих данных точнее планировать социально-экономические процессы, мы задумали перепись населения. Она пройдет в первые две недели октября, после чего я смогу, уже основываясь на цифрах, ответить на ваш вопрос.

ВЗГЛЯД: Где чаще предпочитают учиться выпускники школ республики, если выбирают обучение за ее пределами? Условно говоря, какая доля – это Ростов, Москва и Петербург, а какая – Харьков и Киев?

Д. П.: Наши выпускники предпочитают поступать в вузы республики. У нас традиционно очень достойный уровень высшего образования, недаром российскую аккредитацию получили уже четыре университета. И сразу на эти специальности увеличился конкурс, потому что по окончании можно будет получить диплом российского образца. Кстати, возросло и количество абитуриентов – как из России, так и с Украины. Их еще небольшое количество, но, уверен, с наступлением прочного мира наши вузы будут переполнены, как это было до войны.

А вот удержать выпускников после получения диплома, предоставить рабочие места – это задача для государства. Мы над этим работаем.

ВЗГЛЯД: В соцсетях писали, что ранее должники или те, кто числится в розыске в РФ, скрывались на территории народных республик. Теперь, говорят, таких стали чаще ловить и выдавать российским правоохранителям. Если это так, то благодаря чему удалось ликвидировать эту «серую зону»?

Д. П.: Интеграционные процессы с Российской Федерацией распространяются и на правоохранительную сферу. Тем более такая работа важна сейчас, когда идет процесс получения гражданства РФ жителями республики. Все заинтересованы в правопорядке, в том, чтобы понятие «серая зона» никогда не приходило на ум, когда речь идет о Донбассе.

ВЗГЛЯД: Еще в июне в Киеве заговорили и о восстановлении железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР. Насколько реалистична такая идея?

Д. П.: Это тема также из разряда «лишь бы поговорить в медиапространстве». Такое впечатление, что специально кто-то сидит в Киеве и думает: о чем неплохо бы публично заявить, а делать все равно не будем.

Ответ на ваш вопрос прост:

невозможно запустить железнодорожное сообщение без выполнения основополагающих пунктов Минска.

ВЗГЛЯД: Недавно вы сообщили о скором запуске железнодорожного сообщения между ДНР и Россией, в том числе с Москвой и Санкт-Петербургом. Когда конкретно жители Москвы смогут на прямом поезде добраться до Донецка?

Д. П.: Близость к линии соприкосновения и серьезные разрушения вследствие военных действий пока не позволяют нам говорить о полноценном возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения. Например, по ряду причин невозможно, чтобы начальным пунктом отправки поездов в Российскую Федерацию стал вокзал Донецка. Инфраструктура восстанавливается, но, опять же, близость фронта не дает производить работы в полной мере.

Поэтому только из Ясиноватой у нас сейчас организовано железнодорожное сообщение до пограничного пункта «Успенка», затем пассажиры проходят пограничный контроль и пересаживаются в уже российский поезд, который доставляет их в Таганрог. Конечно, это неудобно, и жители республики очень обрадованы известием, что готовится несравнимо более комфортная возможность осуществлять перевозки в Москву и Санкт-Петербург посредством беспересадочных вагонов из Ясиноватой.

Железнодорожники обещают наладить такие сообщения до конца этого года.