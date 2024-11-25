Системой «Купол Донбасса» пресечена атака украинского дрона на запасы зерна в Макеевке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила атаку на запасы зерновых культур в Макеевке, сообщает РИА «Новости». Пресс-служба УФСБ России по ДНР заявила, что был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа в Центрально-городском районе. Взрывотехники в специальном защитном костюме нейтрализовали управление дроном и уничтожили взрывоопасные предметы на месте с помощью накладного заряда.

За минувшую неделю было сорвано 189 попыток атак украинских дронов на мирных граждан и инфраструктуру ДНР. В частности, в Кировском районе Донецка нейтрализован дрон, направленный на электрическую подстанцию, питающую несколько районов города. Этот дрон нес более 30 килограммов взрывчатки.

Благодаря оперативной работе защитников и быстрой реакции граждан были своевременно обнаружены места падения беспилотников, что позволило избежать жертв среди мирного населения и предотвратить ущерб инфраструктуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали Белгородскую область, в результате чего был ранен мужчина. Газета также сообщала, что ВСУ атаковали дроном сторожа школы в Шептуховке на границе с Украиной.