Пенсионеров Донбасса обманут в Нью-Йорке

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22 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:27  |  vz.ru
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Украинцы заведомо предъявляют невыполнимые условия по транзиту российского газа, чтобы потом уступить ГазпромуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

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Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
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Российская армия освоила новый вид наступления

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На учениях «Центр» под Оренбургом, за которыми наблюдал Путин, вооруженные силы продемонстрировали новую тактику ведения боя против современного противника. Кроме того, впервые был применен опыт, приобретенный армией в Сирии. Специалисты оценили это как новое слово в военной науке. Подробности...
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Украинские чиновники издеваются над Зеленским

Украинские чиновники испытывают президента страны на прочностьФото: Игорь Маслов/РИА Новости
Получив невиданную на Украине власть, новый президент страны Владимир Зеленский не добился уважения собственных подчиненных. По крайней мере, такой вывод можно сделать из анекдотической ситуации вокруг так называемой формулы Штайнмайера. Кто и почему в Киеве отказывается исполнять указания главы украинского государства? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Иностранным браконьерам мало не покажется

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История иностранных браконьеров в России гораздо богаче, чем вы можете себе представить. И сегодня экипажи браконьерских судов все время забывают, что снаряд корабельного орудия все равно быстрей. Подробности...
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Американский генерал угрожает моей земле

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Давайте попробуем на минутку представить, как действовали бы Соединенные Штаты в случае нападения на Калининград. У Пентагона богатый исторический опыт ковровых бомбардировок. Одна проблема – не самое лучшее знание географии. Подробности...
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              Пенсионеров Донбасса обманут в Нью-Йорке

              Украинское государство обещает снова платить пенсии жителям ДНР и ЛНР    22 сентября 2019, 11:00
              Фото: Почуев Михаил/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков,
              Михаил Мошкин

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              Киевские власти намерены возобновить выплаты пенсий на территории ДНР и ЛНР. Об этом заявил новый глава украинского МИДа. Кроме этого, он назвал целый ряд шагов, нацеленных на ослабление блокады восточных регионов страны. Впрочем, на самом Донбассе в очередные обещания Киева не верят и имеют логичное объяснение появления новых «мирных инициатив».

              Власти Украины намерены возобновить выплаты пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Такое обещание озвучил новый глава МИД Украины Вадим Пристайко в развернутом интервью, которое в пятницу опубликовало киевское издание «Европейская правда».  Опубликовало, заметим в том числе на русском языке.

              Перед пенсионерами ДНР и ЛНР – а это более 1 миллиона человек, –  забрезжила надежда получить причитающиеся им пенсии впервые с ноября 2014, когда выплаты были прерваны решением правительства Яценюка. Часть  донбасских льготников – а это в основном пожилые люди – получают  деньги на подконтрольной Украине территории. Но за этими небольшими суммами (средняя пенсия на Украине составляет 2600 гривен, то есть 6800 рублей) приходится раз в два месяца переходить линию соприкосновения.

              Конечно, нынешнее заявление Пристайко вполне может остаться пустыми словами – такими же, как обещание Петра Порошенко, которое он дал в 2017 году. Тогдашний президент Украины говорил о разработке некоего закона о начислении стажа и выплаты пенсий жителям «оккупированных» Крыма и Донбасса. В Минсоцполитики даже создали соответствующую рабочую группу. Но на этом процесс заглох.

              Порошенко, который на весенних выборах пытался привлечь в основном националистический электорат, и не заикался о восстановлении социальных обязательств перед «сепаратистами». Зато Владимир Зеленский и шеф его избирательный кампании Дмитрий Разумков (нынешний спикер Рады) вовсю использовали обещание выплат пенсий, включенное в предвыборную программу.

              На нынешнее заявление Пристайко по пенсиям откликнулись даже в аппарате ООН. Его поприветствовала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер. «Улучшение условий передвижения и обеспечение выплат пенсий всем, кто имеет на них право», в том числе жителям не подконтрольных Киеву территорий Донбасса, будет способствовать объединению Украины, заявила она.

              Богнер также отметила, что в ООН с оптимизмом воспринимают заявления новых властей о стремлении к удовлетворению всех потребностей украинцев и укреплению «связи с гражданами, которые живут по ту строну линии соприкосновения и в Крыму». «Мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами», – пообещала глава миссии.

              Обещание решить вопрос с пенсиями может выглядеть привлекательно, особенно после той политики, которую вела прежняя киевская власть. Даже антироссийски настроенные правозащитники признают: долги украинского Минфина перед пенсионерами Донбасса исчисляются астрономическими суммами.

              «62 млрд гривен долгов, которые мы накопили с такой политикой, нам все равно придется отдавать с очень высокими процентами», – отметила менеджер программы «Советник по вопросам внутренне перемещенных лиц» Валерия Вершинина, выступая  недавно в эфире украинского телеканала «UA:Донбасс». К слову, она напомнила, что право потребовать пенсию через суд есть не только у самих пенсионеров, но и у их наследников в случае смерти человека, имеющего право на выплаты. По словам Вершининой, суды уже принимают решение в пользу пенсионеров, в том числе по возмещению ущерба.

              Напомним, 5 августа Министерство социальной политики Украины обновило статистику по «внутренним перемещенным лицам» (ВПЛ). На учете их осталось 1,3 миллиона или на сто тысяч меньше, чем год назад. Как признали опрошенные «Радио Свобода» киевские менеджеры «программы ВПЛ», переселенцев становится меньше потому, что украинское государство не стимулирует людей, особенно пенсионного возраста, оставаться на подконтрольной территории. Поэтому такие беженцы из Донбасса постоянно возвращаются в Донецк и Луганск. Признают собеседники и тот факт, что поток вырос после того, как Россия начала выдачу своих паспортов жителям Донбасса. 

              Эксперты, знакомые с реальной ситуацией в Донбассе считают, что сейчас обещание, озвученное министром Пристайко, абсолютно не реализуемо.  

              «Как Украина собирается платить пенсию? Наличными завозить на машинах в Донецк и Луганск и раздавать пенсионерам? Очень сомневаюсь.

              Они побоятся и правильно сделают», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Донбасса и Украины, бывший советник главы ДНР Александр Казаков. «На карту будут переводить? Так они сами же отключили банковскую систему ДНР и ЛНР, там нет ни одного украинского банкомата», – рассказал эксперт. Казаков напомнил, что Германия еще в 2015 году пообещала в Минске помочь с восстановлением этой системы, но до сих пор никто палец о палец не ударил.

              «Или они собираются признать Центральные банки ДНР и ЛНР и платить через эти банкоматы? Они признают их и начнут переводить деньги в казну Донецка? Тогда это де-факто признание республик», – сделал вывод Казаков. Но на признание «сепаратистских образований» Киев никогда не пойдет. Вот и Пристайко заявил в интервью: «Украинский закон о выборах не предусматривает никаких ЛНР или ДНР». Переговоры о реструктуризации задолженности (а она составляет десятки миллиардов гривен только по пенсиям) должны вестись с Донецком и Луганском, «где находятся все пенсионные базы», подчеркивает Казаков. То есть переговоры опять-таки переговоры должны вестись с ДНР и ЛНР.

              «На одно высказывание Пристайко возникает сто вопросов. Нет даже намека на то, что министр понимает существование этих вопросов, – скептически заметил Казаков. – Возможно, в Киеве решили таким образом хайпануть перед поездкой Зеленского на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, чтобы он заявил там: «Мы будем выплачивать пенсии». Эти слова гроша ломаного не стоят».

              Но, справедливости ради, Пристайко попытался хотя бы сформулировать то, что в Киеве называют «формулой Зеленского» по прекращении конфликта в Донбассе. Ее киевские власти придумали по аналогии с «формулой Штайнмайера», и отчасти в пику ей.

              Любопытно, что глава МИД Украины не смог сформулировать на родном языке, в чем состоит базовый принцип этой формулы, и перешел на английский. Видимо, сказался опыт работы в США и при структурах НАТО. «Формула Зеленского... изначально предусматривала, что мы, если на английском, reaching out to our own people beyond the touch line, то есть мы стараемся... Здесь нет четкого перевода», – сообщил Пристайко. Если немного помочь главе МИД Украины с переводом, то фраза звучит так: «Добраться до наших людей по ту сторону линии соприкосновения» или «Протянуть руку нашим людям».

              «Общения мало, мы хотим reaching out в более широком смысле, – продолжал двуязычное объяснение Пристайко. – Мы восстановим выплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию (линию соприкосновения сторон – прим. ВЗГЛЯД), списком того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано».  Даже с точки зрения экономики, почему Украина не может продавать в Донбасс украинские товары, – задался вопросом Пристайко. «Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?», – добавил глава МИД.

              Однако украинская пресса совсем недавно писала о том, что так называемые «оккупированные территории» Донбасса завалены украинским товаром. Товарный поток идет прямо через линию разграничения, что признал и замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий» Георгий Тука. Так что условная «ряженка» и без того может попасть в донецкие и луганские супермаркеты.

              Но в заявлениях Пристайко не было главного – того, что предусматривают Минские соглашения. Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской области» должен быть введен поправками в конституцию Украины до выборов на территории ДНР и ЛНР. Но из интервью Пристайко ясно следовало: Киев сейчас, как и раньше не намерен закреплять особый статус в своей конституции.

              Так же уклончиво Пристайко прокомментировал то, что делегация Украины во главе с экс-президентом Леонидом Кучмой в Минске не стала подписывать «формулу Штайнмайера», и таким образом проигнорировала указания президента Зеленского.

              «Опять же включается украинская игра «проскочи между струйками». Они надеются, что после переговоров Зеленского с Трампом и очередной провокации на линии соприкосновения санкции продлят» , – отмечает по этому поводу Казаков. – Как только первая, даже чисто номинальная санкция будет отменена, после этого начнется обвальный откат от санкций, и это все понимают, подчеркнул эксперт.

              «Но у них всегда есть в запасе нацики, которые могут обстрелять Горловку, убить местных жителей и сказать потом: «Все, опять война. Санкции! Россия виновата». Что Порошенко этим пользовался всегда, что Зеленский будет пользоваться», – прогнозирует директор Центра изучения Донбасса и Украины.


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