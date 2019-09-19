Европа начала уставать от Украины

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19 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 21:21  |  vz.ru
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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Зачем Зеленский и Кучма устроили цирк в Минске

Зеленскому не хватает политической волиФото: president.gov.ua/ru
Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», тем самым не выполнив ранее достигнутые договоренности и поставив под угрозу проведение долгожданного саммита в «нормандском формате». При этом, как сообщают СМИ, украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой пошла в самоволку и проигнорировала соответствующие указания президента Украины Владимира Зеленского. Как заставить Киев выполнять обязательства? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Четырехдневная рабочая неделя будет хуже пятидневки

Павел Волков, публицист
По факту восьмичасовой рабочий день в России отменен давно. Но теперь это закреплено законодательно. Не спасает даже узаконенная 40-часовая рабочая неделя: если она станет четырехдневной, то все будут работать по 10 часов в день за те же деньги. Подробности...
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Мы хотим узнавать себя в других

Алексей Алешковский, сценарист
Наше время интересно тем, что любой бред подхватывается, как знамена, и обсуждается на полном серьезе с соответствующим пафосом. К сожалению, большей частью это и составляет содержание внутрироссийской общественно-политической полемики. Подробности...
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Испанский кризис – симптом болезни Европы

Никита Коваленко, политический обозреватель
Не так давно внутриполитическими перипетиями и перестановками в правительстве гремели итальянцы. Теперь их примеру последовали испанцы. Но это не проблемы отдельных стран. Это слом всей традиционной политической системы Европы. Подробности...
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              Европа начала уставать от Украины

              Многие на Украине все еще верят в евроинтеграцию   19 сентября 2019, 21:00
              Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
              Текст: Петр Акопов

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              Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе растет усталость от Украины. Причина этого — отсутствие перемен, коррупция и засилье олигархов. Президент рассказала, какие действия Киева могут изменить мнение европейских политиков, которые видят все меньше причин для продления антироссийских санкций. Но выполнить эти условия Украине будет практически невозможно.

              Президент Украины Зеленский обещает стране быстрые реформы. Естественно, с целью обеспечить стране счастливое европейское будущее. Именно стремление к евроинтеграции, увязанной с разрывом с Россией, шесть лет назад привело Украину сначала к смуте Майдана, потом к госперевороту, потере Крыма и войне на Донбассе. При этом никакого продвижения в евроинтеграции реально за пять лет по сути не произошло, если не считать самого факта подписания соглашения с ЕС и полученного украинцами безвизового въезда.

              Европа не обещает Украине вступления в Евросоюз, называя это вопросом далекой перспективы, но сулит ей всевозможные формы углубленной интеграции, инвестиций, сотрудничества и помощи. Но только в том случае, если будут проведены реформы. В первую очередь, это борьба с коррупцией, выстраивание честной судебной системы и удаления от власти олигархов. Владимира Зеленского избрали президентом для того, чтобы он наконец-то сделал то, что только обещал Петр Порошенко. Ведь многие украинцы все еще верят в то, что Европа готова принять их в свои объятия.

              Самой же Европе неудобно говорить прямо и честно, по каким причинам она не хочет и не может взять Украину в свои ряды. Это невозможность интеграции 40-миллионого славянского государства в состав Евросоюза и нежелание ссорится с Россией, которая совершенно справедливо воспринимает отрыв Украины даже не как геополитическую экспансию в зону наших жизненных интересов, а непосредственно как попытку захвата исконно русской территории.

              Публично сказать такое даже самые честные европейские лидеры не способны.

              К тому же, им очень важно, чтобы Киев верил в европейскую мечту и не разворачивался обратно к России. То есть и сами не возьмем, но и вам обратно не отдадим. Однако не говоря правды, причем не только украинцам, но и собственным гражданам, европейские лидеры сталкиваются с растущим недовольством внутри своих стран.

              А люди задаются вопросом, зачем их страны ссорятся с Россией из-за Украины, ведут невыгодную санкционную войну, а но при этом на Украине ничего не меняется. К ним приезжают украинские гастарбайтеры из страны, где нет работы, но всем заправляют олигархи и коррупционеры. Французы, итальянцы и испанцы прекрасно понимают, что за поддержку Украины приходится платить им.

              Европейскому политику остается только рассказывать в ответ о важности поддержки демократии и свободного выбора украинского народа, связавшего свое будущее с Европой. О важности отпора российской экспансии. Но это никто уже не хочет слушать, даже в самых антироссийски настроенных европейских странах. Поэтому политики говорят о том, что Украина будет реформироваться: вот сейчас Зеленский стал президентом, и все наладится. Но и с Россией мы при этом будем восстанавливать отношения, не отказываясь от поддержки Киева.

              При этом веры в Европе в то, что у Зеленского действительно получится изменить ситуацию на Украине очень мало. Да и не нужно, чтобы получилось — ведь тогда придется объяснять, почему ЕС не делает встречные шаги по евроинтеграции. Но сейчас актуально другое: нужно стимулировать украинцев к активной деятельности.

              Вот и эстонский президент Керсти Кальюлайд приехала в Киев и рассказала в интервью «Европейской правде» о том, как Эстония поддерживает Украину на ее нелегком европейском пути. Сначала, правда, ей пришлось оправдываться за недавнее высказывание министра внутренних дел своей страны, предложившего остановить действие безвиза для граждан Украины – мол, он лидер новой партии, которая впервые в правительстве, и «мы должны простить им их некомпетентность».

              Но в какой-то момент ее спросили о том, что «в более широкой Европе» (то есть, за пределами Эстонии) «усталость от Украины становится все заметнее»:

              «Да. И причина усталости - в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика - менее олигархической и так далее.

              Поэтому довольно естественно, что эти вопросы возникают. Задача новой власти - показать, что теперь развитие будет идти быстрее.

              Хочу подчеркнуть: это не значит, что до сих пор ничего не делалось. Напротив, реформы, проведенные за последние годы, создали фундамент для того, чтобы сейчас получить результат. Однако теперь получить этот результат - критически важно».

              То есть Кальюлайд признает и общевропейскую усталость от Украины, и отсутствие изменений в самой незалежной, но пытается убедить украинцев в том, что им нужно просто провести реформы и тогда отношение европейцев к ним изменится. Причем провести реформы «критически важно», то есть без этого усталость начнет переходить в раздражение, а потом и отторжение.

              Кстати, устали от украинской темы не только обычные европейцы, но и европейские лидеры. Потому что из-за Украины не просто приходится ограничивать отношения с Россией. Киев продолжает постоянно разыгрывать антироссийскую карту, требуя от ЕС не просто не отказываться от санкций против России, но и все время ужесточать их. Конечно, такое поведение не просто утомляет, но и раздражает европейских лидеров, в том числе и поэтому они ждут от Владимира Зеленского куда более спокойного отношения к европейско-российским отношениям.

              При этом в самом Киеве тема возможного отказа Европы от санкций против России обсуждается постоянно, причем во все более пессимистическом ключе.

              И ту же Кальюлайд спросили об этом: может ли ЕС уже в этом году снять или существенно ослабить санкции? Эстонский президент стала успокаивать собеседника, говорить о том, что этого не будет, а потом решила добавить еще один аргумент в поддержку своей убежденности:

              «Но есть и другая вещь, которая способна поддержать санкции – это успех реформ в Украине. Когда мы не видим реального прогресса вашего государства, то у нас остается значительно меньше аргументов, чтобы отстаивать санкции. И если в ближайшие месяцы вы покажете такой прогресс – это существенно облегчит мою работу, когда я убеждаю европейских коллег сохранить санкции».

              Это, конечно, очень эстонская логика: чем успешнее будут реформы Зеленского, тем надежнее ЕС будет держаться за санкции против России, чтобы поддержать Украину. И это при том, что европейские лидеры устали и от Украины, и от санкций против России, и уж точно не собираются надолго ставить свои отношения с Россией в зависимость от ситуации на Украине. И уже тем более бороться за Украину по-настоящему, понимая бесперспективность этого занятия.


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