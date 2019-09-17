Президент Эстонии заявила об усилении позиций страны после встречи с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным усилила позиции республики на международной арене.

Кальюлайд заявила, что теперь, когда она «сама внесла свой вклад в то, чтобы понять, что происходит в России и что там думают», у нее есть возможность высказывать мнение «французам или кому угодно» со значительно «усиленных позиций», передает РИА «Новости».

По ее мнению, Эстония должна оставаться в числе тех стран Евросоюза и НАТО, которые напрямую обсуждают с Россией свои проблемы.

«Еще важнее, по моему мнению, то обстоятельство, что нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», – отметила президент.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о встрече Кальюлайд и Путина 18 апреля 2019 года в Москве, а также анализировала, как российский лидер помог вскрыть иллюзию единства Балтии.