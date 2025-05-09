Зарубежные лидеры прибыли в Кремль на Парад Победы

Tекст: Ольга Иванова

Зарубежные лидеры начали прибывать в Кремль для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы, передает РИА «Новости». После прибытия делегации направятся на Красную площадь, где займут места на трибунах для просмотра военного парада. Торжественное прохождение войск по традиции запланировано на десять часов утра по московскому времени.

Одними из первых прибыли президент Абхазии Бадра Гунба, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По окончании парада иностранные лидеры вместе с российскими официальными лицами совместно возложат венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Далее для глав иностранных государств и почетных гостей состоится официальный прием в Кремле от имени президента России.

В Москву на торжественные мероприятия прибыли 27 зарубежных лидеров. 9 мая, президент России вновь встретится с ними на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву. Также в Москву прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава правительства Армении Никол Пашинян, президенты Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.