  • Новость часаПутин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
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    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран подвело желание ничего не менять

    Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.

    6 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как Запад превращает поражения в несуществующие победы

    Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.

    5 комментариев
    16 июня 2025, 14:43 • Новости дня

    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя

    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На праздничном приеме в Москве в честь юбилея Победы иностранные лидеры пробовали исключительно напитки российского производства, включая вино из Севастополя, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе встречи с главой Севастополя Михаилом Развожаевым подчеркнул: «У нас были только российские вина», сообщает РИА «Новости».

    Развожаев добавил, что гостям предложили вино севастопольского терруара «Блан де Неж», выращенное в регионе. Он отметил, что для Севастополя это стало поводом для особой гордости.

    Напомним, Москву по случаю Дня Победы посетили 27 зарубежных лидеров.

    Кроме того, пятеро депутатов Европарламента из четырех стран решили приехать в Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

    16 июня 2025, 00:54 • Новости дня
    Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина

    Монсон счел работу телохранителем Путина трудной из-за необходимости молчать

    Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что не смог бы работать телохранителем президента России Владимира Путина, поскольку на этой должности пришлось бы молчать во время политических обсуждений.

    «Я бы хотел работать с президентом Путиным. Но, честно говоря, быть его телохранителем – это не то, что мне действительно подошло бы. Это было бы мучительно», – приводит слова Монсона РИА «Новости».

    Он заявил, что способен «защищать и бороться» и что работа телохранителем могла бы оказаться интересной «на один день». Однако постоянно занимать эту должность Монсон не смог бы, так как во время встреч Путина с дипломатами и советниками «пришлось бы просто стоять и молчать».

    «Я очень интересуюсь политикой», – сказал он. По словам бойца, ему интересно не просто находиться рядом, а участвовать в обсуждениях, обмениваться мнениями с иностранными послами и предлагать свои идеи.

    Он заявил, что предпочел бы стать послом или специальным представителем, чтобы говорить от имени страны и сопровождать президента на переговорах.

    «Это была бы работа моей мечты! А вот просто охранять его, молчать и ничего не говорить – для меня это было бы пыткой. Стоял бы рядом и думал: «Пожалуйста, дайте мне сказать хоть слово!» – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.

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    16 июня 2025, 10:35 • Новости дня
    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет

    Посольство России рекомендовало россиянам выехать из Израиля через Египет

    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет
    @ Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В обстановке обострения ситуации в Израиле россиянам рекомендовано покинуть страну, при этом открыт круглосуточный переход на границе с Египтом, сообщило посольство РФ в Израиле.

    Посольство России в Израиле рекомендовало российским гражданам покинуть страну из-за текущей обстановки. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил о возможности для россиян пересечь границу с Египтом через круглосуточный погранпереход. По его словам, уже несколько десятков россиян покинули Израиль на фоне обострения ситуации, передает РИА «Новости».

    Викторов отметил, что российское посольство работает сейчас в сложных условиях и усилило режим работы: «Российское посольство сейчас, конечно, в сложных условиях работает. После перехода израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы. Я бы не сказал, что круглосуточно, но продлен наш рабочий день. Все подразделения посольства в контакте с местными властями соответствующими», – заявил посол.

    Дипломат подчеркнул, что если ситуация потребует эвакуации, будут приниматься соответствующие решения. Посольство находится в плотном контакте с израильскими властями и готово к дальнейшим действиям.

    Ранее сообщалось, что российские дипломаты продолжают в круглосуточном режиме оказывать помощь гражданам России, стремящимся покинуть Иран на фоне массовых авиаударов Израиля.

    Кроме того, посольство России в Тегеране работает над вопросом эвакуации россиян на фоне ударов Израиля по Ирану.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    15 июня 2025, 17:37 • Новости дня
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп открыт к возможности участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Заявление Трампа прозвучало в интервью телеканалу ABC News. По словам американского лидера, он открыт к тому, чтобы президент России Владимир Путин выступил в качестве посредника при урегулировании конфликта.

    Трамп отметил: «Он (Путин) готов. Он позвонил мне в связи с этим. Мы долго об этом разговаривали». Президент США добавил, что Штаты также могут вмешаться в ситуацию, однако на данный момент в конфликт не вовлечены.

    Ранее Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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    15 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения и пожелал успехов
    Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения и пожелал успехов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин направил Си Цзиньпину специальную телеграмму, передает РИА «Новости».

    «Президент Путин сегодня направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой тепло поздравил его с днем рождения. Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего», – заявил представитель Кремля.

    Песков подчеркнул, что поздравление адресовано не только как официальному лицу, но и как давнему личному другу российского лидера.

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    15 июня 2025, 17:57 • Новости дня
    Консульский отдел посольства России в Тегеране временно прекратил работу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский консульский отдел в Тегеране временно закрылся на фоне эскалации между Ираном и Израилем, приостановив прием заявлений от граждан.

    «В связи с текущей ситуацией консульский отдел посольства временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно», – заявило диппредставительство. Дата возобновления приема граждан пока не называется, передает РИА «Новости».

    Ранее посольство России в Тегеране сообщило о работе над вопросом эвакуации российских граждан на фоне ударов Израиля по Ирану.

    Накануне дипломатическая миссия России в Иране заявила об отсутствии данных о пострадавших или погибших россиянах после израильских ударов по территории Исламской республики.

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    15 июня 2025, 17:03 • Новости дня
    Посольство России в Тегеране начало работу над эвакуацией россиян из Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посольство России в Тегеране работает над вопросом эвакуации российских граждан на фоне ударов Израиля по Ирану, сообщило российское диппредставительство в Тегеране.

    По словам представителя дипмиссии, работа по этому вопросу ведется уже давно, и все контакты, включая горячую линию, размещены на официальных ресурсах посольства. В диппредставительстве подчеркнули, что принимают все обращения от соотечественников, находящихся в Иране, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что перемещения граждан осуществляются через сушу, в частности через ирано-азербайджанскую границу.

    Накануне дипломатическая миссия России в Иране заявила об отсутствии данных о пострадавших или погибших россиянах после израильских ударов по территории Исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после закрытия воздушного пространства в регионе группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном. Среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый. Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа пересекли ирано-азербайджанскую границу и вошли в число 56 эвакуированных россиян.

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    16 июня 2025, 09:11 • Новости дня
    Казахстан выразил надежду на получение экспортного кредита от России на АЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан планирует использовать льготный экспортный кредит от России для закупки оборудования и строительства первой атомной электростанции, завершение которой ожидается к 2035–2036 году, сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии Казахстана.

    Российская Федерация предоставит Казахстану экспортный кредит на льготных условиях для первой атомной электростанции. Представители отметили, что параметры кредита сейчас обсуждаются, а средства направят на закупку долгосрочного оборудования, включая реактор и парогенераторы, а также на строительные работы, передает ТАСС.

    В проекте предполагается максимально использовать строительные материалы казахстанского производства и местный персонал с необходимой аттестацией. Привозить ресурсы и работников из России признано экономически нецелесообразным, если в Казахстане есть аналогичные специалисты и материалы по более выгодной цене.

    Строительство первой атомной электростанции Казахстана планируется завершить в 2035–2036 году. Российская компания Росатом, выбранная лидером консорциума, подтвердила эти сроки. Решение о выборе Росатома окончательное, оно было принято экспертами отрасли, профильным агентством и межведомственной комиссией на основе независимой оценки Assystem.

    Казахстан и Россия имеют долгую историю сотрудничества в атомной энергетике. В агентстве подчеркивают, что выбор Росатома отражает интересы энергетической безопасности и развития страны, не связан с политическими причинами.

    Ранее сообщалось, что лидером консорциума для строительства первой атомной электростанции в Казахстане по итогам отбора стала российская компания Росатом, предложившая наилучшие условия, сообщило агентство по атомной энергии республики.

    В январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить строительство первой атомной электростанции и разработать планы развития ядерной отрасли для обеспечения страны энергией.

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    16 июня 2025, 11:53 • Новости дня
    Карасин выразил надежду на новую повестку встречи России и Украины

    Сенатор Карасин выразил надежду на новую повестку встречи России и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что встреча между российской и украинской делегациями после 22 июня пройдет с обновленной повесткой, «обогащенной другими вопросами».

    Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что после 22 июня состоится встреча делегаций России и Украины с новой, расширенной повесткой, передает ТАСС.

    Он отметил в эфире телеканала «Россия 24», что, по его мнению, Украина сегодня «малодоговороспособная страна», которая полностью находится под влиянием и финансированием партнеров из НАТО.

    Карасин пояснил, что украинские переговорщики постоянно нуждаются в подсказках и указаниях Лондона, Берлина и других столиц, однако отметил, что переговорный процесс все-таки начался.

    По его словам, в Киеве также считают, что после 22 июня следует готовить новый раунд переговоров, на котором будут обсуждаться и другие проблемы.

    Сенатор добавил, что не стоит делать преждевременных выводов и предложил дождаться результатов. Карасин также подчеркнул, что уже достигнуты определенные договоренности, часть из которых уже начала реализовываться.

    Ранее турецкие власти заявили о готовности организовать встречу делегаций России и Украины при подтверждении готовности сторон.

    Президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о намерении Москвы вернуться к переговорам с Киевом после 22 июня.

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    16 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор у Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник президент Владимир Путин намерен провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Кремль в понедельник сообщит дополнительно о том, какой именно международный телефонный разговор произойдет у президента, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Несколькими днями ранее глава российского государства Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    16 июня 2025, 13:32 • Новости дня
    Песков: Россия констатирует консолидацию общества в Иране на фоне действий Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Рост консолидации иранского общества на фоне авиаударов Израиля отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил: «Мы констатируем существенную консолидацию общества в Иране на фоне тех бомбежек, которые осуществляет израильская сторона», передает ТАСС.

    Это заявление он сделал, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который ранее заявлял, что атака на Иран якобы приведет к смене власти в этой стране.

    Кроме того, Песков сообщил, что Россия поддерживает контакты с представителями Ирана и Израиля по соответствующим каналам. По его словам, в ходе таких переговоров российская сторона настоятельно требует исключить действия, способные угрожать жизни и здоровью граждан России.

    Ранее сообщалось, что иранские военные в течение последних двух суток осуществили запуск десятков ударных беспилотников по израильским целям в ответ на недавние атаки Израиля.

    В понедельник Песков сообщил, что Россия выразила готовность при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном, а также предложила свои услуги для урегулирования конфликта.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к согражданам с призывом оставить разногласия и выступить единым фронтом против агрессии Израиля.

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    16 июня 2025, 13:20 • Новости дня
    Песков: Путин выступит на ПМЭФ 20 июня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 20 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент продолжает готовиться и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, он на этой неделе пройдет в Петербурге. В пятницу глава государства выступит на пленарном заседании», – цитирует Пескова ТАСС.

    ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня.

    Ранее сообщалось, что в ходе ПМЭФ Путин встретится с журналистами зарубежных агентств.

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    16 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили конфликт Израиля и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    О содержании переговоров между лидерами России и Турции сообщает канцелярия турецкого лидера, передает РИА «Новости». В ходе разговора Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг конфликта между Израилем и Ираном, а также двусторонние отношения и другие региональные вопросы.

    Как отметила турецкая сторона, президент Эрдоган подчеркнул, что спираль насилия, начавшаяся после атаки Израиля на Иран, создает угрозу безопасности всего региона. Он отметил, что «беззаконие правительства Нетаньяху является явной угрозой международной системе и что регион не может допустить новой войны».

    Эрдоган сообщил, что Турция с самого начала конфликта сосредоточилась на дипломатических инициативах, направленных на прекращение атак Израиля на Иран. По его словам, «единственный путь решения проблем между Израилем и Ираном – дипломатия, и необходимо как можно скорее вернуться за стол переговоров».

    Ранее Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.

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    16 июня 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Севастополя Развожаевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен провести в понедельник встречу с главой Севастополя Михаилом Развожаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Развожаев проведет доклад у Путина в Кремле, пояснил Песков, передает ТАСС.

    «Очень важный регион, который находится в приоритете президента. Сегодня будет подробный доклад», – добавил он.

    В начале июня главе государства о ситуации с электроснабжением в регионе докладывал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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    16 июня 2025, 14:25 • Новости дня
    Анонсированы контакты России и Турции на ПМЭФ

    Кремль анонсировал контакты России и Турции на ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские и турецкие представители проведут переговоры на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в Кремле по итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    В разговоре главы государств обменялись мнениями по важным вопросам двусторонних отношений, особое внимание уделив энергетической сфере.

    В сообщении на сайте Кремля отмечено, что «эта тематика будет рассматриваться в ходе российско-турецких контактов в рамках Петербургского международного экономического форума и предстоящего в конце июня заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству».

    Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    В ходе беседы Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в переговорах по Украине.

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    16 июня 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в переговорах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие российско-украинским переговорам, сообщили в Кремле.

    В сообщении на сайте Кремля говорится: «При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам».

    Эрдоган в ходе беседы поздравил Путина и граждан России с Днем России, который отмечался 12 июня.

    Лидеры двух стран также уделили внимание вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Отмечается, что президенты провели обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

    Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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