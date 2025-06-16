России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Севастополя Развожаевым
Президент Владимир Путин намерен провести в понедельник встречу с главой Севастополя Михаилом Развожаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Развожаев проведет доклад у Путина в Кремле, пояснил Песков, передает ТАСС.
«Очень важный регион, который находится в приоритете президента. Сегодня будет подробный доклад», – добавил он.
В начале июня главе государства о ситуации с электроснабжением в регионе докладывал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.